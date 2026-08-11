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Головна Спорт Челсі запропонує Мудрику варіант з орендою до кінця сезону

Челсі запропонує Мудрику варіант з орендою до кінця сезону

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 12:07
Трансфер Мудрика: у гравця є декілька варіантів оренди
Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Тренерський штаб лондонського "Челсі" не розраховує на Михайла Мудрика в сезоні 2026/27. При цьому столичний клуб не хоче продавати футболіста. Це означає, що гравця віддадуть в оренду.

У Мудрика є декілька варіантів для продовження кар'єри, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Повернення Михайла Мудрика до складу "Челсі" не означає, що він автоматично претендуватиме на місце в основному складі команди. "Сині" хочуть віддати 25-річного півзахисника в оренду. Розглядають лише ті команди, які зможуть забезпечити українцеві стабільну ігрову практику.

Де гратиме Мудрик

У послугах вінгера зацікавлені італійські клуби, назви яких не розголошуються. Також відомо, що Михайло Мудрик опинився у списку потенційних новачків французького "Страсбура".

Однак пріоритетом для гравця є можливість залишитися в чемпіонаті Англії. У півзахисника є й такі варіанти. "Ковентрі" під керівництвом Френка Лемпарда вже витратив рекордну для себе суму на посилення складу, а тепер може підписати ще й Михайла Мудрика. Також на футболіста претендує "Брентфорд".

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що туринський "Ювентус" зацікавлений у переході одного з двох воротарів збірної України.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Еліна Світоліна розповіла про вольову перемогу над російською суперницею у чвертьфіналі престижного турніру. 

Михайло Мудрик Футбол трансфери Челсі
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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