Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ювентус зацікавився одразу двома гравцями збірної України

Ювентус зацікавився одразу двома гравцями збірної України

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 10:21
Ювентус шукає воротаря і готовий підписати Луніна або Трубіна
Анатолій Трубін, тренер "Ювентуса" Лучано Спаллетті та Андрій Лунін. Фото: Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Один із воротарів збірної України може продовжити кар’єру в Італії. Туринський "Ювентус" розглядає варіанти підписання Анатолія Трубіна та Андрія Луніна. "Стара синьйора" рішуче налаштована посилити позицію воротаря.

Туринці віддають перевагу воротарю мадридського "Реала", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Тренерський штаб "Ювентуса" незадоволений грою молодого воротаря Мікеле Ді Грегоріо в контрольних передсезонних матчах. Лучано Спаллетті хоче розпочати сезон 2026/27 з новим, досвідченим і надійним воротарем. У клубі вже сформували список гравців, один з яких може переїхати до Турина.

Лунін і Трубін потрапили до шорт-листа

Пріоритетом "старої синьйори" є Дзіон Судзукі з "Парми". Однак воротарем збірної Японії також цікавиться французький "ПСЖ". Альтернативною кандидатурою став Гульєльмо Вікаріо з англійського "Тоттенгема".

Також у списку потенційних новачків "Ювентуса" опинилися одразу два українських воротарі. Це представник "Бенфіки" Анатолій Трубін та запасний футболіст мадридського "Реала" Андрій Лунін. У Турині віддають перевагу гравцеві "королівського клубу", який незадоволений своїм статусом в іспанській команді та готовий до нового виклику.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що український футболіст "Челсі" Михайло Мудрик повністю змінив манеру поведінки в лондонському клубі.

Також Новини.LIVE писали про те, що Еліна Світоліна обіграла росіянку у чвертьфіналі турніру в Торонто і зіграє у півфіналі проти Іги Свьонтек.

Ювентус Андрій Лунін Анатолій Трубін
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації