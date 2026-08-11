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Главная Спорт Челси предложит Мудрику вариант с арендой до конца сезона

Челси предложит Мудрику вариант с арендой до конца сезона

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 12:07
Трансфер Мудрика: у игрока есть несколько вариантов для аренды
Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Тренерский штаб лондонского "Челси" не рассчитывает на Михаила Мудрика в сезоне 2026/27. При этом столичный клуб не хочет продавать футболиста. Это означает, что игрока отдадут в аренду. 

У Мудрика есть несколько вариантов для продолжения карьеры, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо

Возвращение Михаила Мудрика в состав "Челси" не означает, что он автоматически будет претендовать на место в основном составе команды. "Синие" хотят отдать 25-летнего полузащитника в аренду. Рассматривают только команды, которые смогут предоставить украинцу стабильную практику. 

Где будет играть Мудрик 

В услугах вингера заинтересованы итальянские клубы, названия которых не разглашаются. Также известно, что Михаил Мудрик оказался в списке потенциальных новичков французского "Страсбура". 

Однако приоритетом для игрока является возможность остаться в чемпионате Англии. У полузащитника есть и такие варианты. "Ковентри" под руководством Фрэнка Лэмпарда уже потратил рекордную для себя сумму на усиление состава, а теперь может подписать еще и Михаила Мудрика. Также на футболиста претендует "Брентфорд". 

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что Элина Свитолина сказала о волевой победе над российской соперницей в четвертьфинале престижного турнира. 

Михаил Мудрик Футбол трансферы Челси
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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