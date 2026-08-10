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Главная Спорт Тренер Магучих вспомнила первое впечатление о Ярославе

Тренер Магучих вспомнила первое впечатление о Ярославе

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Дата публикации 10 августа 2026 18:28
Степанова назвала один из секретов успеха Магучих
Ярослава Магучих и Татьяна Степанова. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

В юности Ярослава Магучих перепробовала сразу несколько легкоатлетических дисциплин. Они занималась бегом с барьерами и прыжками в длину. Решение перевести девушку в прыжки в высоту принадлежит ее тренеру Татьяне Степановой. 

Наставница Магучих призналась, что ей переход в эту дисциплину дался сложнее, чем Ярославе, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на World Athletics

Впервые Татьяна Степанова познакомилась с Ярославой Магучих, когда будущей олимпийской чемпионке было всего 12 лет. Тренер сразу отметила дисциплинированность и искренность девушки, которые сочетались с ее большими озорными глазами. Легкоатлетка во всем слушалась наставницу и без лишних слов выполняла на тренировках все, что ей говорили. 

Секрет отношений Магучих и Степановой 

Работоспособность, амбициозность и талант спортсменки, а также индивидуальный подход со стороны ее тренера сформировали волю будущей чемпионки к победам и желание добиваться самых высоких результатов. Спустя годы совместной работы Татьяна Степанова и Ярослава Магучих остались "на одной волне", что сделало их успешным спортивным тандемом. 

"У нас отличная коммуникация, взаимное уважение, общая цель и, конечно, поддержка в сложные моменты. Это тонкий баланс между требовательностью и человечностью", — рассказала Степанова. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что известный украинский тренер досрочно завершил карьеру из-за языкового скандала. 

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, почему британец Мозес Итаума претендует на наследие Александра Усика в профессиональном боксе. 

Ярослава Магучих Легкая атлетика прыжки в высоту
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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