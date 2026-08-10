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Главная Спорт Известный тренер завершил карьеру из-за языкового скандала

Известный тренер завершил карьеру из-за языкового скандала

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 17:01
Тренер Богоделов завершил карьеру из-за российского языка
Моменты тренерской карьеры Вячеслава Богоделова. Фото: Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Известный украинский тренер Вячеслав Богоделов отреагировал на языковой скандал, который произошел с ним несколько дней назад. Специалист попытался оправдаться, но столкнулся с негативной реакцией в соцсетях. На фоне скандала наставник принял импульсивное решение. 

Богоделов досрочно завершил тренерскую карьеру, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Facebook-аккаунт специалиста. 

Бывшего тренера ДЮСШ "Динамо" и юношеских сборных Украины Вячеслава Богоделова обвинили в том, что он общается с игроками на русском языке на тренировках. Наставнику пришел солидный штраф в приложение "Дія". 

Специалист заявил, что 50 лет разговаривал на русском языке и не успел перестроиться. Вячеславы Богоделов отметил, что является патриотом Украины и помогает фронту, однако это не спасло тренера от гневной реакции пользователей в соцсетях. 

Богоделов решил уйти из футбола 

На фоне волны возмущения специалист принял решение о досрочном завершении карьеры. Он обратился к подписчикам, но при этом использовал нецензурную лексику, чтобы донести свою позицию. 

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"Остановитесь. Я останавливаю не только профессиональную деятельность, но и страницы в соцсетях. Закрываю этот проект. Всем добра, счастья и взаимопонимания", — такими словами Богоделов завершил свое обращение. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что всего за несколько дней "Аль-Наср" из Саудовской Аравии погасил задолженность в 213 млн долларов. 

Также Новини.LIVE сообщали, кто из представителей сверхтяжелого веса в боксе сможет собрать чемпионские пояса после ухода Александра Усика. 

футбол языковой скандал тренер
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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