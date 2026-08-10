Тренер Богоделов завершил карьеру из-за российского языка

Моменты тренерской карьеры Вячеслава Богоделова. Фото: Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Известный украинский тренер Вячеслав Богоделов отреагировал на языковой скандал, который произошел с ним несколько дней назад. Специалист попытался оправдаться, но столкнулся с негативной реакцией в соцсетях. На фоне скандала наставник принял импульсивное решение.

Богоделов досрочно завершил тренерскую карьеру, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Facebook-аккаунт специалиста.

Бывшего тренера ДЮСШ "Динамо" и юношеских сборных Украины Вячеслава Богоделова обвинили в том, что он общается с игроками на русском языке на тренировках. Наставнику пришел солидный штраф в приложение "Дія".

Специалист заявил, что 50 лет разговаривал на русском языке и не успел перестроиться. Вячеславы Богоделов отметил, что является патриотом Украины и помогает фронту, однако это не спасло тренера от гневной реакции пользователей в соцсетях.

Богоделов решил уйти из футбола

На фоне волны возмущения специалист принял решение о досрочном завершении карьеры. Он обратился к подписчикам, но при этом использовал нецензурную лексику, чтобы донести свою позицию.

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"Остановитесь. Я останавливаю не только профессиональную деятельность, но и страницы в соцсетях. Закрываю этот проект. Всем добра, счастья и взаимопонимания", — такими словами Богоделов завершил свое обращение.

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