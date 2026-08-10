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Главная Спорт Аль-Наср, где играет Роналду, погасил многомиллионный долг

Аль-Наср, где играет Роналду, погасил многомиллионный долг

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 13:21
Аль-Наср погасил огромный долг и может снова подписывать игроков
Криштиану Роналду в составе "Аль-Насра". Фото: instagram.com/cristiano/. Коллаж: Новини.LIVE

Клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии справился с существенной проблемой. У чемпионов страны были огромные долги, из-за которой они не могли подписывать новых игроков. Финансовые обязательства удалось погасить за несколько недель. 

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В середине июля 2026 года появилась информация о том, что внутренний долг "Аль-Насра" в Саудовской Аравии перевалил за 200 млн долларов. Это означало, что действующие чемпионы страны не могли регистрировать новичков и были вынуждены существенно экономить расходы. 

Однако уже в августе с саудовского клуба сняли финансовые ограничения. "Аль-Наср" снова может регистрировать новых футболистов. Запрет сняли после урегулирования долгов примерно на 213 млн. долларов. 

Кем интересуется "Аль-Наср" 

До запрета на регистрацию новых игроков циркулировала информация о том, что руководство чемпионом Саудовской Аравии хотело сделать предложение "Барселоне" о трансфере бразильца Рафиньи. Также слухи сватали в "Аль-Наср" французов Поля Погба и Кингсли Комана.  

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Саудовская Аравия Криштиану Роналду Аль-Наср
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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