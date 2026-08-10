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Головна Спорт Аль-Наср, де грає Роналду, погасив багатомільйонний борг

Аль-Наср, де грає Роналду, погасив багатомільйонний борг

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 13:21
Аль-Наср погасив величезний борг і може знову підписувати гравців
Кріштіану Роналду у складі "Аль-Насра". Фото: instagram.com/cristiano/. Колаж: Новини.LIVE

Клуб "Аль-Наср" із Саудівської Аравії впорався зі значною проблемою. У чемпіонів країни були величезні борги, через які вони не могли підписувати нових гравців. Фінансові зобов’язання вдалося погасити за кілька тижнів.

"Аль-Наср" планує повернутися до ролі активного гравця на трансферному ринку, повідомляють Новини.LIVE.

У середині липня 2026 року з’явилася інформація про те, що внутрішній борг "Аль-Насра" в Саудівській Аравії перевищив 200 млн доларів. Це означало, що діючі чемпіони країни не могли реєструвати новачків і були змушені суттєво економити на витратах.

Однак уже в серпні з саудівського клубу зняли фінансові обмеження. "Аль-Наср" знову може реєструвати нових футболістів. Заборону зняли після врегулювання боргів на суму приблизно 213 млн доларів.

Ким цікавиться "Аль-Наср"

До заборони на реєстрацію нових гравців поширювалася інформація про те, що керівництво чемпіона Саудівської Аравії хотіло зробити пропозицію "Барселоні" щодо трансферу бразильця Рафіньї. Також ходили чутки, що "Аль-Наср" намагався підписати французів Поля Погба та Кінгслі Комана.

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Існувала ймовірність, що клуб із Саудівської Аравії підпише Бруну Фернандеша та Бернарду Сілву, однак ймовірність таких трансферів знизилася до нуля.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, скільки українка Марта Костюк зуміла заробити на тенісному турнірі в Торонто.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, як вболівальники "Челсі" відреагували на повернення до складу Михайла Мудрика після тривалої дискваліфікації.

Саудівська Аравія Кріштіану Роналду Аль-Наср
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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