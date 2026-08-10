Аль-Наср погасив величезний борг і може знову підписувати гравців

Кріштіану Роналду у складі "Аль-Насра". Фото: instagram.com/cristiano/. Колаж: Новини.LIVE

Клуб "Аль-Наср" із Саудівської Аравії впорався зі значною проблемою. У чемпіонів країни були величезні борги, через які вони не могли підписувати нових гравців. Фінансові зобов’язання вдалося погасити за кілька тижнів.

"Аль-Наср" планує повернутися до ролі активного гравця на трансферному ринку, повідомляють Новини.LIVE.

У середині липня 2026 року з’явилася інформація про те, що внутрішній борг "Аль-Насра" в Саудівській Аравії перевищив 200 млн доларів. Це означало, що діючі чемпіони країни не могли реєструвати новачків і були змушені суттєво економити на витратах.

Однак уже в серпні з саудівського клубу зняли фінансові обмеження. "Аль-Наср" знову може реєструвати нових футболістів. Заборону зняли після врегулювання боргів на суму приблизно 213 млн доларів.

Ким цікавиться "Аль-Наср"

До заборони на реєстрацію нових гравців поширювалася інформація про те, що керівництво чемпіона Саудівської Аравії хотіло зробити пропозицію "Барселоні" щодо трансферу бразильця Рафіньї. Також ходили чутки, що "Аль-Наср" намагався підписати французів Поля Погба та Кінгслі Комана.

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