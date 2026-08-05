Тренера украинского клуба оштрафовали за русский язык на тренировке

Вячеслав Богоделов. Фото: facebook.com/profile.php?id=100043016922134

Тренер вратарей вышгородского "Диназа" Вячеслав Богоделов получил денежный штраф за использование русского языка во время тренировок. Специалист заявил, что был шокирован этим решением.

Богоделов попытался объяснить свою позицию в Facebook, сообщил портал Новини.LIVE.

Тренер не понял, почему его оштрафовали

По словам Богоделова, в приложении ДІЯ он получил уведомление о штрафе в размере 11 426 гривен.

Тренер рассказал, что всю жизнь общался на русском языке, а также заявил, что поддерживает только литературный украинский язык, который, по его словам, слышал лишь в Ирландии и Канаде.

Богоделов также отметил, что во время поездок в Запорожскую область общался с украинскими военными. По его словам, вопрос языка не становился предметом споров. Он подчеркнул, что человек, говорящий по-русски, не обязательно является предателем.

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Специалист добавил, что имеет собственное видение решения этой ситуации, однако не уточнил, какие именно дальнейшие шаги планирует.

Богоделов — известный футбольный тренер вратарей. В разные годы он работал в системе "Динамо", а также входил в тренерские штабы юношеских сборных Украины.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что футбольное сообщество уже обсуждает пять кандидатур на пост следующего президента ФИФА.

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