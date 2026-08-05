Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Языковой скандал в украинском футболе: тренера оштрафовали за русский язык

Языковой скандал в украинском футболе: тренера оштрафовали за русский язык

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 23:54
Тренера украинского клуба оштрафовали за русский язык на тренировке
Вячеслав Богоделов. Фото: facebook.com/profile.php?id=100043016922134

Тренер вратарей вышгородского "Диназа" Вячеслав Богоделов получил денежный штраф за использование русского языка во время тренировок. Специалист заявил, что был шокирован этим решением.

Богоделов попытался объяснить свою позицию в Facebook, сообщил портал Новини.LIVE.

Тренер не понял, почему его оштрафовали

По словам Богоделова, в приложении ДІЯ он получил уведомление о штрафе в размере 11 426 гривен.

Тренер рассказал, что всю жизнь общался на русском языке, а также заявил, что поддерживает только литературный украинский язык, который, по его словам, слышал лишь в Ирландии и Канаде.

Богоделов также отметил, что во время поездок в Запорожскую область общался с украинскими военными. По его словам, вопрос языка не становился предметом споров. Он подчеркнул, что человек, говорящий по-русски, не обязательно является предателем.

Читайте также:

Специалист добавил, что имеет собственное видение решения этой ситуации, однако не уточнил, какие именно дальнейшие шаги планирует.

Богоделов — известный футбольный тренер вратарей. В разные годы он работал в системе "Динамо", а также входил в тренерские штабы юношеских сборных Украины.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что футбольное сообщество уже обсуждает пять кандидатур на пост следующего президента ФИФА.

Также Новини.LIVE писал, что трагическая гибель 21-летней легкоатлетки вызвала волну сочувствия.

русский язык штраф языковой скандал
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации