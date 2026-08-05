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Головна Спорт Мовний скандал в українському футболі: тренера оштрафували за російську

Мовний скандал в українському футболі: тренера оштрафували за російську

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 23:54
Тренера українського клубу оштрафували за російську мову на тренуванні
В'ячеслав Богодєлов. Фото: facebook.com/profile.php?id=100043016922134

Тренер воротарів вишгородського "Діназа" В'ячеслав Богодєлов отримав грошовий штраф за використання російської мови під час тренувань. Фахівець заявив, що був шокований цим рішенням.

Богодєлов спробував пояснити свою позицію в Facebook, повідомив портал Новини.LIVE.

Тренер не зрозумів, чому його оштрафували

За словами Богодєлова, у ДІЇ він отримав сповіщення про штраф у розмірі 11 426 гривень.

Тренер розповів, що все життя спілкувався російською мовою, а також заявив, що підтримує лише літературну українську мову, яку, за його словами, чув лише у Ірландії та Канаді.

Богодєлов також зазначив, що під час поїздок на Запорізький напрям спілкувався з українськими військовими. За його словами, питання мови не ставало предметом суперечок. Він наголосив, що людина, яка говорить російською, не обов'язково є зрадником.

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Фахівець додав, що має власне бачення розв'язання цієї ситуації, однак не уточнив, які саме подальші кроки планує.

Богодєлов є відомим футбольним тренером воротарів. У різні роки він працював у системі "Динамо", а також входив до тренерських штабів юнацьких збірних України.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що футбольна спільнота вже обговорює п'ять кандидатур на посаду наступного президента ФІФА.

Також Новини.LIVE писав, що трагічна загибель 21-річної легкоатлетки викликала хвилю співчуття.

російська мова штраф мовний скандал
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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