Тренера українського клубу оштрафували за російську мову на тренуванні

В'ячеслав Богодєлов. Фото: facebook.com/profile.php?id=100043016922134

Тренер воротарів вишгородського "Діназа" В'ячеслав Богодєлов отримав грошовий штраф за використання російської мови під час тренувань. Фахівець заявив, що був шокований цим рішенням.

Богодєлов спробував пояснити свою позицію в Facebook, повідомив портал Новини.LIVE.

Тренер не зрозумів, чому його оштрафували

За словами Богодєлова, у ДІЇ він отримав сповіщення про штраф у розмірі 11 426 гривень.

Тренер розповів, що все життя спілкувався російською мовою, а також заявив, що підтримує лише літературну українську мову, яку, за його словами, чув лише у Ірландії та Канаді.

Богодєлов також зазначив, що під час поїздок на Запорізький напрям спілкувався з українськими військовими. За його словами, питання мови не ставало предметом суперечок. Він наголосив, що людина, яка говорить російською, не обов'язково є зрадником.

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Фахівець додав, що має власне бачення розв'язання цієї ситуації, однак не уточнив, які саме подальші кроки планує.

Богодєлов є відомим футбольним тренером воротарів. У різні роки він працював у системі "Динамо", а також входив до тренерських штабів юнацьких збірних України.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що футбольна спільнота вже обговорює п'ять кандидатур на посаду наступного президента ФІФА.

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