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Головна Спорт На війні загинув відомий тренер з бойових мистецтв та засновник Плацдарму

На війні загинув відомий тренер з бойових мистецтв та засновник Плацдарму

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 18:53
На фронті загинув засновник Плацдарму та тренер Олексій Юков
Олексій Юков. Фото: facebook.com/aleksej.ukov

На фронті загинув керівник пошукової асоціації "Плацдарм" Олексій Юков, який багато років займався евакуацією тіл загиблих українських військових. Він також був тренером із бойових мистецтв у спортивному комплексі "Енергетик" у Миколаївці Донецької області.

Про це повідомила дружина Юкова Євгенія Калугіна, передає портал Новини.LIVE.

Загинув відомий волонтер та тренер

Юков понад 25 років займався пошуковою діяльністю. Спочатку він займався пошуком і перепохованням загиблих воїнів Другої світової війни, а після початку російської агресії у 2014 році разом з асоціацією "Плацдарм" зосередився на пошуку, ексгумації та поверненні тіл загиблих українських захисників їхнім родинам.

Юков був одним із героїв документального фільму "Поверніть мені ім'я", присвяченого людям, які повертають додому тіла полеглих військових.

Окрім пошукової діяльності, Юков працював тренером із бойових мистецтв у спортивному комплексі "Енергетик" у Миколаївці. Його добре знали як наставника, який виховав не одне покоління спортсменів.

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смерть війна в Україні єдиноборства
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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