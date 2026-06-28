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Головна Спорт На війні загинув відомий український спортсмен

На війні загинув відомий український спортсмен

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 07:35
На війні загинув чемпіон Європи та рекордсмен України Михайло Малкуш
Михайло Малкуш. Фото: facebook.com/mmalkush

Український пауерліфтинг зазнав ще однієї важкої втрати. На війні проти Росії загинув чемпіон Європи та рекордсмен України Михайло Малкуш.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Федерацію пауерліфтингу України.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загинув рекордсмен України та Європи

Наразі подробиці загибелі Малкуша не розголошуються.

Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії спортсмен став на захист України та служив у лавах Сил оборони.

Малкуш був одним із найкращих юніорів України. Він досяг вагомих успіхів у жимі лежачи у ваговій категорії до 59 кілограмів, ставав призером чемпіонатів світу серед юніорів, виграв чемпіонат Європи, а також встановив рекорд України, піднявши 190 кілограмів на Кубку України в Коломиї.

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На загибель спортсмена відреагував український скелетоніст Владислав Гераскевич. Він наголосив, що російська війна забрала життя одного з найталановитіших українських пауерліфтерів свого покоління.

Михаил Малкуш
Пост Владислава Гераскевича. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомив про результати 16-го ігрового дня чемпіонату світу-2026. Іспанія вибила Уругвай з турніру.

Також Новини.LIVE писав про матчі Аргентини, Англії, Хорватії та Португалії на чемпіонаті світу.

Спортсмени у ЗСУ війна в Україні загиблі
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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