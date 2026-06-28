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Главная Спорт На войне погиб известный украинский спортсмен

На войне погиб известный украинский спортсмен

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 07:35
На войне погиб чемпион Европы и рекордсмен Украины Михаил Малкуш
Михаил Малкуш. Фото: facebook.com/mmalkush

Украинский пауэрлифтинг понес еще одну тяжелую утрату. На войне против России погиб чемпион Европы и рекордсмен Украины Михаил Малкуш.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Федерацию пауэрлифтинга Украины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Погиб рекордсмен Украины и Европы

На данный момент подробности гибели Малкуша не разглашаются.

Известно, что после начала полномасштабного вторжения России спортсмен встал на защиту Украины и служил в рядах Сил обороны.

Малкуш был одним из лучших юниоров Украины. Он добился значительных успехов в жиме лежа в весовой категории до 59 килограммов, стал призером чемпионатов мира среди юниоров, выиграл чемпионат Европы, а также установил рекорд Украины, подняв 190 килограммов на Кубке Украины в Коломые.

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На гибель спортсмена отреагировал украинский скелетонист Владислав Гераскевич. Он подчеркнул, что российская война унесла жизнь одного из самых талантливых украинских пауэрлифтеров своего поколения.

Михаил Малкуш
Пост Владислава Гераскевича. Фото: скриншот

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщил о результатах 16-го игрового дня чемпионата мира-2026. Испания выбила Уругвай из турнира.

Также Новини.LIVE писал о матчах Аргентины, Англии, Хорватии и Португалии на чемпионате мира.

Спортсмены в ВСУ война в Украине погибшие
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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