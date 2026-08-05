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Главная Спорт На войне погиб известный тренер по боевым искусствам и основатель Плацдарма

На войне погиб известный тренер по боевым искусствам и основатель Плацдарма

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 18:53
На фронте погиб основатель Плацдарма и тренер Алексей Юков
Алексей Юков. Фото: facebook.com/aleksej.ukov

На фронте погиб руководитель поисковой ассоциации «Плацдарм» Алексей Юков, который на протяжении многих лет занимался эвакуацией тел погибших украинских военных. Он также был тренером по боевым искусствам в спортивном комплексе "Энергетик" в Николаевке Донецкой области.

Об этом сообщила жена Юкова Евгения Калугина, передает портал Новини.LIVE.

Погиб известный волонтер и тренер

Юков более 25 лет занимался поисковой деятельностью. Сначала он занимался поиском и перезахоронением погибших воинов Второй мировой войны, а после начала российской агрессии в 2014 году вместе с ассоциацией "Плацдарм" сосредоточился на поиске, эксгумации и возвращении тел погибших украинских защитников их семьям.

Юков был одним из героев документального фильма "Верните мне имя", посвященного людям, которые возвращают домой тела погибших военных.

Помимо поисковой деятельности, Юков работал тренером по боевым искусствам в спортивном комплексе "Энергетик" в Николаевке. Его хорошо знали как наставника, воспитавшего не одно поколение спортсменов.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в ФИФА уже появились пять основных претендентов на замену Джанни Инфантино.

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смерть война в Украине единоборства
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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