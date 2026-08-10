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Головна Спорт Тренерка Магучіх згадала про своє перше враження від Ярослава

Тренерка Магучіх згадала про своє перше враження від Ярослава

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 18:28
Степанова назвала один із секретів успіху Магучіх
Ярослава Магучіх і Тетяна Степанова. Фото: Instagram. Колаж: Новини.LIVE

У юності Ярослава Магучіх спробувала свої сили одразу в кількох легкоатлетичних дисциплінах. Вона займалася бігом з бар’єрами та стрибками у довжину. Рішення перевести дівчину на стрибки у висоту прийняла її тренерка Тетяна Степанова.

Наставниця Магучіх зізналася, що їй перехід у цю дисципліну дався складніше, ніж Ярославі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на World Athletics.

Вперше Тетяна Степанова познайомилася з Ярославою Магучіх, коли майбутній олімпійській чемпіонці було всього 12 років. Тренерка одразу відзначила дисциплінованість і щирість дівчини, які поєднувалися з її великими пустотливими очима. Легкоатлетка у всьому слухалася наставницю і без зайвих слів виконувала на тренуваннях усе, що їй казали.

Секрет стосунків Магучіх і Степанової

Працездатність, амбіційність і талант спортсменки, а також індивідуальний підхід з боку її тренерки сформували у майбутньої чемпіонки волю до перемог і бажання досягати найвищих результатів. Через роки спільної роботи Тетяна Степанова та Ярослава Магучіх залишилися "на одній хвилі", що зробило їх успішним спортивним тандемом.

"У нас чудова комунікація, взаємна повага, спільна мета і, звісно, підтримка у складні моменти. Це тонкий баланс між вимогливістю та людяністю", — розповіла Степанова.

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що відомий український тренер достроково завершив кар’єру через мовний скандал.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, чому британець Мозес Ітаума претендує на спадщину Олександра Усика у професійному боксі.

Ярослава Магучіх Легка атлетика стрибки у висоту
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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