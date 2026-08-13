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Головна Спорт Динамо програло Карабаху і вилетіло з Ліги конференцій

Динамо програло Карабаху і вилетіло з Ліги конференцій

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 21:53
Динамо двічі пропустило від Карабаха та вилетіло з єврокубків
Матч "Карабах" — "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" не змогло пробитися до раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Команда Ігоря Костюка поступилася азербайджанському "Карабаху" з рахунком 0:2 у матчі-відповіді та припинила боротьбу в єврокубку, хоча виграла першу зустріч із мінімальною перевагою.

Про поразку "Динамо" повідомив портал Новини.LIVE.

Карабах - Динамо
Матч "Карабах" — "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

"Динамо" привітало уболівальників зі 100-річчям

Після домашньої перемоги 1:0 кияни вирушили до Азербайджану, де не змогли втримати перевагу. Уже на 12-й хвилині Джалі Муаддіб відкрив рахунок після серії відскоків у штрафному майданчику "Динамо".

До перерви гості створили кілька небезпечних моментів. Найкращі нагоди не використали Матвій Пономаренко та Едуард Герреро, а воротар "Карабаха" неодноразово рятував свою команду.

Після перерви "Динамо" додало в активності. Володимир Бражко не реалізував вихід майже сам на сам із воротарем, а Пономаренко не влучив головою після подачі з кутового. Також Владислав Дубінчак відзначився голом, але арбітри скасували взяття воріт через офсайд.

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На 69-й хвилині господарі подвоїли перевагу. Колишній вінгер донецького "Шахтаря" Олексій Кащук замкнув простріл із лівого флангу та зробив рахунок 2:0.

У компенсований час кияни намагалися врятуватися, але небезпечний удар Олексія Сича після кутового пройшов повз стійку. Фінальний свисток зафіксував перемогу "Карабаха" з рахунком 2:0.

За сумою двох матчів азербайджанський клуб переміг із рахунком 2:1 і вийшов до раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій, тоді як "Динамо" завершило виступи в єврокубках у сезоні, в якому клуб святкує своє 100-річчя.

"Карабах" — "Динамо" Київ — 2:0 (перший матч — 0:1)

Голи: Муаддіб, 12, Кащук, 69.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про виступ Еліни Світоліної на турнірі в Торонто, де українка зупинилася за крок до фіналу та отримала солідні призові.

Також Новини.LIVE розповідав про кохану Олександра Зубкова, чия незвичайна зовнішність свого часу підкорила футболіста збірної України.

Динамо Ліга Конференцій ФК Карабах
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар

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