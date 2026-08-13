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Главная Спорт Динамо уступило Карабаху и вылетело из Лиги конференций

Динамо уступило Карабаху и вылетело из Лиги конференций

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 21:53
Динамо дважды пропустило от Карабаха и вылетело из еврокубков
Матч "Карабах" — "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" не смогло пробиться в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций. Команда Игоря Костюка уступила азербайджанскому "Карабаху" со счётом 0:2 в ответном матче и завершила выступление в еврокубке, хотя выиграла первую встречу с минимальным преимуществом.

О поражении "Динамо" сообщил портал Новини.LIVE.

Карабах - Динамо
Матч "Карабах" — "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

"Динамо" поздравило болельщиков со 100-летием

После домашней победы 1:0 киевляне отправились в Азербайджан, где не смогли удержать преимущество. Уже на 12-й минуте Джали Муаддиб открыл счет после серии отскоков в штрафной площадке "Динамо".

До перерыва гости создали несколько опасных моментов. Лучшие возможности не использовали Матвей Пономаренко и Эдуард Герреро, а вратарь «Карабаха» неоднократно спасал свою команду.

После перерыва "Динамо" активизировалось. Владимир Бражко не реализовал выход почти один на один с вратарем, а Пономаренко не попал головой после подачи с углового. Также Владислав Дубинчак отличился голом, но арбитры отменили забитый мяч из-за офсайда.

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На 69-й минуте хозяева удвоили преимущество. Бывший вингер донецкого "Шахтера" Алексей Кащук замкнул прострел с левого фланга и сделал счет 2:0.

В добавленное время киевляне пытались спастись, но опасный удар Алексея Сыча после углового прошел мимо штанги. Финальный свисток зафиксировал победу "Карабаха" со счетом 2:0.

По сумме двух матчей азербайджанский клуб победил со счётом 2:1 и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, тогда как «Динамо» завершило выступления в еврокубках в сезоне, в котором клуб отмечает свое 100-летие.

"Карабах" — "Динамо" Киев — 2:0 (первый матч — 0:1)

Голы: Муаддиб, 12, Кащук, 69.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о выступлении Элины Свитолиной на турнире в Торонто, где украинка остановилась в шаге от финала и получила солидные призовые.

Также Новини.LIVE рассказывал о возлюбленной Александра Зубкова, чья необычная внешность в свое время покорила футболиста сборной Украины.

Динамо Лига Конференций ФК Карабах
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар

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