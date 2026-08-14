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Головна Спорт Калініченко зізнався, чому частина українців вважає його чужим

Калініченко зізнався, чому частина українців вважає його чужим

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 00:59
Максим Калініченко пояснив, чому його не вважають своїм в Україні
Максим Калініченко. Фото: кадр з відео

Колишній півзахисник збірної України Максим Калініченко відверто висловився про ставлення до нього українців після багаторічних виступів у московському "Спартаку". Ексфутболіст визнав, що через російський етап кар'єри сьогодні багато хто не сприймає його як "свого".

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "И Грянул Грэм".

Калініченко має проблеми зі сприйняттям в Україні

Калініченко заявив, що добре розуміє причини такого ставлення та не тримає образ на людей. Він визнає, що прожив значну частину життя в Росії, тому зараз не відчуває себе повністю своїм ні там, ні в Україні.

"Я взагалі для багатьох українців не свій, бо пів життя прожив у Росії. А в Росії бути своїм, в принципі, нікому не можна. Навіть ті, хто народився в Росії, зараз не можуть бути своїми, бо вони всі належать цій державі", — сказав Калініченко.

Колишній футболіст додав, що вже давно змирився з такою ситуацією. Він наголосив, що не збирається нікого переконувати змінити свою думку або нав'язувати спілкування.

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За словами Калініченка, відсутність широкого кола контактів позитивно впливає на його життя. Він пояснив, що для близьких людей залишається "своїм", тоді як не прагне підтримувати стосунки з тими, кого вважає "скаженими".

Калініченко виступав за московський "Спартак" із 2000 по 2008 рік, після чого повернувся до України, де захищав кольори "Дніпра" та завершив професійну кар'єру. Після завершення виступів він працював футбольним тренером і експертом в Україні та Росії. Після початку повномасштабної війни він покинув РФ.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав, як завершився виступ Еліни Світоліної на турнірі в Торонто та скільки українка заробила призових.

Також Новини.LIVE писав про особисте життя Олександра Зубкова та дружину, яка підкорила футболіста своєю нестандартною вродою.

Росія Максим Калініченко Спартак Москва
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар

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