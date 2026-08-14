Максим Калиниченко объяснил, почему его не считают своим в Украине

Максим Калиниченко. Фото: кадр из видео

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко откровенно высказался об отношении к нему украинцев после многолетних выступлений в московском "Спартаке". Экс-футболист признал, что из-за российского этапа карьеры сегодня многие не воспринимают его как "своего".

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "И Грянул Грэм".

У Калиниченко есть проблемы с восприятием в Украине

Калиниченко заявил, что хорошо понимает причины такого отношения и не держит зла на людей. Он признает, что прожил значительную часть жизни в России, поэтому сейчас не чувствует себя полностью своим ни там, ни в Украине.

"Я вообще для многих украинцев не свой, потому что полжизни прожил в России. А в России быть своим, в принципе, никому нельзя. Даже те, кто родился в России, сейчас не могут быть своими, потому что они все принадлежат этому государству", — сказал Калиниченко.

Бывший футболист добавил, что уже давно смирился с такой ситуацией. Он подчеркнул, что не собирается никого убеждать изменить свое мнение или навязывать общение.

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По словам Калиниченко, отсутствие широкого круга контактов положительно сказывается на его жизни. Он пояснил, что для близких людей остается «своим», тогда как не стремится поддерживать отношения с теми, кого считает "безумными".

Калиниченко выступал за московский "Спартак" с 2000 по 2008 год, после чего вернулся в Украину, где защищал цвета «Днепра» и завершил профессиональную карьеру. После завершения выступлений он работал футбольным тренером и экспертом в Украине и России. После начала полномасштабной войны он покинул РФ.

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