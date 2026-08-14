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Главная Спорт Кто может заменить Костюка в Динамо: известные кандидаты

Кто может заменить Костюка в Динамо: известные кандидаты

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 10:05
Йовичевич или Кравченко могут заменить Костюка в Динамо
Хорватский тренер Игор Йовичевич. Фото: instagram.com/jovicevicofficial/

Киевское "Динамо" окончательно вылетело из еврокубков после поражения от "Карабаха" (1:2 по сумме матчей) в ответном поединке квалификации Лиги Конференций. Это может привести к смене тренера в команде. Нынешний наставник Игорь Костюк уже не пользуется полным доверием руководства клуба. 

Новым тренером "Динамо" может стать как иностранный, так и украинский специалист, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке". 

Руководство столичного клуба официально не объявляло о планах по замене главного тренера. Однако еще до матчей с "Карабахом" стало известно, что условием, по которому Игорь Костюк сохранит работу, был выход в еврокубки. Одновременно с этим появилась информация о том, что "Динамо" провело переговоры с Сергеем Ребровым, которые не увенчались успехом. 

Игорь Костюк
Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк. Фото: пресс-служба клуба

Кто возглавит "Динамо" 

В киевском клубе не стали увольнять тренера сразу после вылета из еврокубков. Сложно найти нового наставника на старте сезона, но есть несколько кандидатур, которые могут оказаться приемлемыми для "Динамо". Речь идет как об украинских, так и об иноземным специалистах. 

"Оптимальным вариантом может стать Игорь Йовичевич. Он прекрасно знает специфику работы с украинскими клубами, понимает философию футбола в УПЛ, знаком с игроками. К тому же, как в свое время Мирча Луческу, он хочет кое-что доказать своему бывшему работодателю, донецкому "Шахтеру", — рассказал журналист Михаил Спиваковский. 

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Сергей Кравченко
Сергей Кравченко во время тренировки. Фото: "Полесье"

Также обсуждается кандидатура Сергея Кравченко, который работает ассистентом Руслана Ротаня в житомирском "Полесье". То, что молодой специалист начнет самостоятельную тренерскую карьеру, является лишь вопросом времени, по мнению Михаила Спиваковского. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, кто такая Ангелина Топич, одна из главных соперниц Ярославы Магучих на чемпионате Европы по легкой атлетике. 

Также Новини.LIVE цитировали Максима Калиниченко, который объяснил, почему украинские болельщики до сих пор не до конца его принимают. 

Динамо УПЛ Игор Йовичевич тренер Игорь Костюк
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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