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Головна Спорт Дорощук виграв для України другу медаль ЧЄ з легкої атлетики

Дорощук виграв для України другу медаль ЧЄ з легкої атлетики

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2026 10:31
Дорощук програв та став лише срібним призером чемпіонату Європи-2026
Олег Дорощук. Фото: instagram.com/michaelmemmler/

Український стрибун у висоту Олег Дорощук став срібним призером чемпіонату Європи з легкої атлетики. У напруженому фіналі українець до останнього боровся за золоту медаль з італійцем Джанмарко Тамбері, який тріумфально повернувся на найвищий рівень.

Українець поступився лише на висоті 2,32 метра, повідомив портал Новини.LIVE.

До фіналу Дорощук пробився з п'ятим результатом кваліфікації, хоча входив до числа головних фаворитів сезону.

Як Дорощук виборов срібло

Фінал розпочався з висоти 2,18 метра, яку Дорощук підкорив із першої спроби. Потім він безпомилково взяв планки 2,23, 2,27 та 2,30 метра.

Після успішного стрибка на 2,30 метра в боротьбі за золоту медаль залишилися лише Дорощук та чинний чемпіон Європи Джанмарко Тамбері. Ще один претендент на перемогу, італієць Маттео Сіолі, завершив виступ через травму на висоті 2,27 метра та здобув бронзову нагороду.

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Переможця визначила висота 2,32 метра. Тамбері зміг підкорити її з другої спроби, тоді як Дорощук тричі не зумів взяти вирішальну планку й завершив фінал зі срібною медаллю.

Для Дорощука це вже друга поспіль нагорода чемпіонату Європи. На попередній континентальній першості у 2024 році українець став бронзовим призером.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що "Барселона" домовилася про трансфер Родрі, а загальні витрати каталонського клубу на футболіста можуть сягнути 210 млн євро.

Також Новини.LIVE писав про спробу "Ювентуса" орендувати Андрія Луніна, на яку мадридський "Реал" відповів категоричною відмовою.

Легка атлетика стрибки у висоту Олег Дорощук
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар

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