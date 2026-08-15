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Главная Спорт Дорощук завоевал для Украины вторую медаль на ЧЕ-2026

Дорощук завоевал для Украины вторую медаль на ЧЕ-2026

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 10:31
Дорощук проиграл и стал лишь серебряным призером чемпионата Европы-2026
Олег Дорощук. Фото: instagram.com/michaelmemmler/

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал серебряным призером чемпионата Европы по легкой атлетике. В напряженном финале украинец до последнего боролся за золотую медаль с итальянцем Джанмарко Тамбери, который триумфально вернулся на высший уровень.

Украинец уступил лишь на высоте 2,32 метра, сообщил портал Новини.LIVE.

В финал Дорощук пробился с пятым результатом квалификации, хотя входил в число главных фаворитов сезона.

Как Дорощук завоевал серебро

Финал начался с высоты 2,18 метра, которую Дорощук преодолел с первой попытки. Затем он безошибочно взял планки 2,23, 2,27 и 2,30 метра.

После успешного прыжка на 2,30 метра в борьбе за золотую медаль остались только Дорощук и действующий чемпион Европы Джанмарко Тамбери. Еще один претендент на победу, итальянец Маттео Сиоли, завершил выступление из-за травмы на высоте 2,27 метра и завоевал бронзовую медаль.

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Победителя определила высота 2,32 метра. Тамбери смог преодолеть её со второй попытки, тогда как Дорощук трижды не сумел взять решающую планку и завершил финал с серебряной медалью.

Для Дорощука это уже вторая подряд награда чемпионата Европы. На предыдущем континентальном первенстве в 2024 году украинец стал бронзовым призером.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что "Барселона" договорилась о трансфере Родри, а общие расходы каталонского клуба на футболиста могут составить 210 млн евро.

Также Новини.LIVE писал о попытке "Ювентуса" взять в аренду Андрея Лунина, на которую мадридский "Реал" ответил категорическим отказом.

Легкая атлетика прыжки в высоту Олег Дорощук
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар

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