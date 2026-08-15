Дорощук проиграл и стал лишь серебряным призером чемпионата Европы-2026

Дорощук завоевал для Украины вторую медаль на ЧЕ-2026
Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал серебряным призером чемпионата Европы по легкой атлетике. В напряженном финале украинец до последнего боролся за золотую медаль с итальянцем Джанмарко Тамбери, который триумфально вернулся на высший уровень.
Украинец уступил лишь на высоте 2,32 метра, сообщил портал Новини.LIVE.
В финал Дорощук пробился с пятым результатом квалификации, хотя входил в число главных фаворитов сезона.
Как Дорощук завоевал серебро
Финал начался с высоты 2,18 метра, которую Дорощук преодолел с первой попытки. Затем он безошибочно взял планки 2,23, 2,27 и 2,30 метра.
После успешного прыжка на 2,30 метра в борьбе за золотую медаль остались только Дорощук и действующий чемпион Европы Джанмарко Тамбери. Еще один претендент на победу, итальянец Маттео Сиоли, завершил выступление из-за травмы на высоте 2,27 метра и завоевал бронзовую медаль.
Победителя определила высота 2,32 метра. Тамбери смог преодолеть её со второй попытки, тогда как Дорощук трижды не сумел взять решающую планку и завершил финал с серебряной медалью.
Для Дорощука это уже вторая подряд награда чемпионата Европы. На предыдущем континентальном первенстве в 2024 году украинец стал бронзовым призером.
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