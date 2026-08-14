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Головна Спорт Родрі обійдеться Барселоні у 210 млн євро

Родрі обійдеться Барселоні у 210 млн євро

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 18:31
Трансфер Родрі обійдеться Барселоні у понад 200 млн євро
Родрі під час святкування перемоги на Кубку світу. Фото: Reuters

Півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі може стати гравцем "Барселони" вже наступного тижня. Клуби досягли принципової згоди щодо цього трансферу. Англійці готові продати одного з лідерів команди.

Однак "Барселона" витратить великі гроші заради того, щоб капітан збірної Іспанії приєднався до команди, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на AS.

Однією з найгучніших угод літнього трансферного вікна 2026 року може стати перехід Родрі до "Барселони". Спочатку іспанець хотів підписати контракт з мадридським "Реалом", але каталонці випередили конкурентів і заручилися згодою на трансфер спочатку самого 30-річного півзахисника, а потім і його клубу "Манчестер Сіті".

Скільки "Барселона" заплатить за Родрі

Однак каталонцям доведеться витратити на досвідченого футболіста більше, ніж вони планували. Спочатку "синьо-гранатові" запропонували "містянам" 60 млн євро та бонуси за гравця. "Манчестер Сіті" зажадав на 20 млн більше. "Барселоні" довелося погодитися.

Родрі підпише з новим клубом контракт терміном на 4 роки. Зарплата футболіста становитиме близько 34 млн євро на рік. Це означає, що загалом трансфер капітана збірної Іспанії обійдеться "Барселоні" в 210 млн євро.

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футбол Футбол трансфери Барселона Манчестер Сіті Родрі
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

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