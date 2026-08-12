Манчестер Сіті назвав Барселоні умови трансферу Родрі

Родрі зі своєю дівчиною після перемоги на Кубку світу-2026. Фото: Reuters

Каталонська "Барселона" надіслала "Манчестер Сіті" першу пропозицію щодо трансферу Родрі. Вона передбачала 60 млн євро та додаткові бонусні виплати. Однак англійці відмовили.

У "містян" інші фінансові вимоги щодо цієї угоди, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Керівництво "Барселони" продовжує спроби підписати капітана збірної Іспанії Родрі. "Манчестер Сіті" готовий відпустити півзахисника, але не погоджується на фінансову пропозицію каталонців. Згідно з інформацією Фабріціо Романо, "містяни" просять іспанський клуб змінити вимоги щодо футболіста.

Родрі та Гаві під час чемпіонського параду. Фото: Reuters

Скільки хоче отримати "Сіті"

Ще до старту ЧС-2026, який виграла збірна Іспанії, Родрі попередив керівництво англійського клубу про бажання повернутися на батьківщину. Варіант із мадридським "Реалом" не спрацював, але гравцем зацікавилася "Барселона".

Однак "Манчестер Сіті" відхилив першу пропозицію каталонців у розмірі 60 млн євро. "Містяни" попросили збільшити суму до 80 млн євро. Сторони продовжують переговори, і каталонці впевнені, що трансфер зрештою відбудеться.

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