Манчестер Сити назвал Барселоне условия трансфера Родри

Родри со своей девушкой после победы на Кубке Мира-2026. Фото: Reuters

Каталонская "Барселона" направила "Манчестер Сити" первое предложение по трансферу Родри. Оно включало 60 млн евро и дополнительные бонусные выплаты. Однако англичане ответили отказом.

У "горожан" другие финансовые требования к этой сделке, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Руководство "Барселоны" продолжает попытки подписать капитана сборной Испании Родри. "Манчестер Сити" готов отпустить полузащитника, но не соглашается на финансовое предложение каталонцев. Согласно информации Фабрицио Романо, "горожане" просят испанский клуб изменить запрос по футболисту.

Родри и Гави во время чемпионского парада. Фото: Reuters

Сколько хочет получить "Сити"

Еще до старта ЧМ-2026, который сборная Испании выиграла, Родри предупредил руководство английского клуба о желании вернуться на родину. Вариант с мадридским "Реалом" не сработал, но игроком заинтересовалась "Барселона".

Однако "Манчестер Сити" отверг первое предложение каталонцев в размере 60 млн евро. "Горожане" попросили увеличить сумму до 80 млн евро. Стороны продолжают переговоры, и каталонцы уверены, что трансфер в итоге состоится.

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