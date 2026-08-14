Барселона може підписати Луїса Суареса замість Хуліана Альвареса

Луїс Суарес у матчі за збірну Колумбії. Фото: Getty Images

Каталонська "Барселона" продовжує активно працювати на літньому трансферному ринку. Пріоритетом для чемпіонів Іспанії є пошук нового нападника. Однак "синьо-гранатовим" поки що не вдалося посилити атаку.

"Барселона" знайшла альтернативу Хуліану Альваресу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

З самого початку трансферного вікна пріоритетним варіантом для "Барселони" був 26-річний Хуліан Альварес. Однак "Атлетіко" відмовився продавати аргентинського нападника каталонцям за будь-які гроші. "Синьо-гранатові" спробують змінити ситуацію до кінця тижня, але вже готові переключитися на альтернативного кандидата.

Кого може підписати "Барселона"

Каталонський клуб зацікавився Луїсом Суаресом. Однак мова йде не про уругвайця, який вже виступав у "Барселоні", а зараз захищає кольори "Інтера" з Маямі. "Синьо-гранатові" націлилися на 28-річного нападника збірної Колумбії.

Португальський "Спортінг" вимагатиме за свого гравця не менше 60 млн євро, проте цей клуб, на відміну від "Атлетіко", готовий до переговорів. Колумбієць Луїс Суарес чудово знайомий з чемпіонатом Іспанії, де він виступав за "Сарагосу", "Гранаду", "Леванте" та інші команди.

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