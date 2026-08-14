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Главная Спорт Барселона может подписать Луиса Суареса

Барселона может подписать Луиса Суареса

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 15:42
Барселона может подписать Луиса Суареса вместо Хулиана Альвареса
Луис Суарес в матче за сборную Колумбии. Фото: Getty Images

Каталонская "Барселона" продолжает активно работать на летнем трансферном рынке. Приоритетом для чемпионов Испании является поиск нового форварда. Однако "сине-гранатовым" пока не удалось усилить атаку. 

"Барселона" нашла альтернативу Хулиану Альваресу, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо. 

С самого открытия трансферного окна приоритетным вариантом для "Барселоны" был 26-летний Хулиан Альварес. Однако "Атлетико" отказался продавать аргентинского форварда каталонцам за любые деньги. "Сине-гранатовые" попробуют изменить ситуацию до конца недели, но уже готовы переключиться на альтернативного кандидата. 

Кого может подписать "Барселона" 

Каталонский клуб заинтересовался Луисом Суаресом. Однако речь не про уругвайца, который уже выступал в "Барселоне", а сейчас защищает цвета "Интера" из Майами. "Сине-гранатовые" нацелились на 28-летнего нападающего сборной Колумбии. 

Португальский "Спортинг" потребует за своего игрока не менее 60 млн евро, однако этот клуб в отличие от "Атлетико" готов к переговорам. Колумбиец Луис Суарес прекрасно знаком с чемпионатом Испании, где он выступал за "Сарагосу", "Гранаду", "Леванте" и другие команды. 

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футбол Футбол трансферы Барселона Хулиан Альварес Луис Суарес
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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