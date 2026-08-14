Барселона может подписать Луиса Суареса вместо Хулиана Альвареса

Луис Суарес в матче за сборную Колумбии. Фото: Getty Images

Каталонская "Барселона" продолжает активно работать на летнем трансферном рынке. Приоритетом для чемпионов Испании является поиск нового форварда. Однако "сине-гранатовым" пока не удалось усилить атаку.

"Барселона" нашла альтернативу Хулиану Альваресу, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

С самого открытия трансферного окна приоритетным вариантом для "Барселоны" был 26-летний Хулиан Альварес. Однако "Атлетико" отказался продавать аргентинского форварда каталонцам за любые деньги. "Сине-гранатовые" попробуют изменить ситуацию до конца недели, но уже готовы переключиться на альтернативного кандидата.

Кого может подписать "Барселона"

Каталонский клуб заинтересовался Луисом Суаресом. Однако речь не про уругвайца, который уже выступал в "Барселоне", а сейчас защищает цвета "Интера" из Майами. "Сине-гранатовые" нацелились на 28-летнего нападающего сборной Колумбии.

Португальский "Спортинг" потребует за своего игрока не менее 60 млн евро, однако этот клуб в отличие от "Атлетико" готов к переговорам. Колумбиец Луис Суарес прекрасно знаком с чемпионатом Испании, где он выступал за "Сарагосу", "Гранаду", "Леванте" и другие команды.

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