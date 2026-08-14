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Головна Спорт Ювентус надіслав Реалу офіційну пропозицію щодо Луніна

Ювентус надіслав Реалу офіційну пропозицію щодо Луніна

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 12:30
Реал відмовився продавати Луніна Ювентусу: стала відома причина
Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Воротар збірної України Андрій Лунін проведе сезон 2026/27 у Мадриді. Воротарем цікавився туринський "Ювентус". "Стара синьйора" надіслала "бланкос" офіційну пропозицію щодо трансферу гравця.

У Мадриді відмовили й відповіли, що Лунін не продається, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Juve.FC.

Керівництво "Ювентуса" збиралося посилити склад воротарем "Реала" та збірної України Андрієм Луніним. Туринці надіслали до Мадрида офіційну пропозицію щодо голкіпера. "Стара синьйора" хотіла взяти футболіста в оренду на один сезон. Однак "Реал" відповів категоричною відмовою. В іспанському клубі вважають кандидатуру Андрія Луніна оптимальним варіантом на роль дублера Тібо Куртуа.

Андрей Лунин
Андрій Лунін у "Реалі". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Кого тепер може підписати "Ювентус"

Це вже третє фіаско туринського клубу в спробах підписати нового голкіпера. Спочатку "стара синьйора" намагалася запросити Дзайона Судзукі, який перейшов у "ПСЖ". Потім "Ювентус" цікавився Анатолієм Трубіним, однак "Бенфіка" запросила за нього 40 млн євро.

Після відмови "Реала" туринці переключили увагу на воротаря англійського "Тоттенгема" та збірної Італії Гульєльмо Вікаріо. Він залишився останнім воротарем зі списку потенційних новачків команди.

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футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Ювентус Андрій Лунін
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

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