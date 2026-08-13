Лунін віддав гольову передачу на Діаса у матчі за Реал

Андрій Лунін під час матчу. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У рамках підготовки до сезону мадридський "Реал" провів товариський матч із "Депортіво". Українець Андрій Лунін вийшов на поле у стартовому складі. Він кілька разів врятував свою команду та сприяв перемозі "бланкос".

Саме на рахунку Луніна опинилася результативна передача, повідомляють Новини.LIVE.

Головний тренер "Реала" Жозе Моурінью дотримується обіцянки дати шанс проявити себе всім футболістам команди. Він випустив Андрія Луніна в стартовому складі на гру з "Депортіво". Українець добре зарекомендував себе на тлі чуток про інтерес до нього з боку інших клубів.

Гольова передача Луніна

У доданий до першого тайму час "Реал" провів швидку атаку, яка завершилася точним ударом Діаса. Браїм отримав передачу від Луніна, підіграв м'ячу та завдав точного удару. Цей гол став єдиним у поєдинку.

Після матчу Брайм Діас подякував голкіперу за асист і заявив, що саме дії українця дозволили йому відзначитися. Футболіст додав, що всі гравці "Реала" з нетерпінням чекають на початок сезону, який має стати для команди успішним.

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