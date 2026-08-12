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Головна Спорт Джерело назвало ім'я наступного суперника Ломаченка

Джерело назвало ім'я наступного суперника Ломаченка

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 22:17
Ломаченко отримав суперника для повернення в бокс
Василь Ломаченко. Фото: кадр із відео

Колишній чемпіон світу з боксу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко може провести бій уже в листопаді, і це буде його перший виступ після відновлення кар’єри. Суперником українця може стати перший номер рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі Чарлі Суарес.

Перемога відкриє українцю шлях до титульного поєдинку з Емануелем Наваррете, повідомив блогер Максим Діденко, передає портал Новини.LIVE.

Чарли Суарес
Чарлі Суарес. Фото: кадр із відео

Новий поєдинок Ломаченка після повернення

Попередньо український боксер уже погодив поєдинок із Суаресом. Зустріч планують провести в листопаді.

Очікується, що Ломаченко опуститься до нижчої вагової категорії, щоб розпочати шлях до нового чемпіонського бою. Саме в другій напівлегкій вазі він показував свої найкращі виступи.

За словами Діденка, план команди українця полягає в тому, щоб перемогти офіційного претендента, самому стати обов'язковим претендентом і вийти на бій із чемпіоном світу Наваррете, який наразі володіє титулами WBO та IBF. Це найкоротший шлях до абсолютного чемпіонства.

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Востаннє українець боксував навесні 2024 року, коли достроково переміг австралійця Джорджа Камбососа.

Суарес у 2025 році був близьким до завоювання титулу WBO в поєдинку з Наваррете. Бій зупинили через розсічення в чемпіона та спочатку присудили йому перемогу за очками. Однак після перегляду відеоповтору з'ясувалося, що розсічення виникло внаслідок удару претендента. Через це результат зустрічі було анульовано, а поєдинок офіційно визнали таким, що не відбувся.

Наразі у Суареса 19 перемог, 11 з яких — нокаутом, і жодної поразки.

Нагадаємо, вже 13 серпня для Ярослави Магучіх та Ірини Геращенко пройде важливий старт зі стрибків у висоту.

Також відомо, що Олександр Усик розпочав підготовку до останнього бою в кар'єрі.

Василь Ломаченко професійний бокс українські боксери
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
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