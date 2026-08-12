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Главная Спорт Источник назвал имя следующего соперника Ломаченко

Источник назвал имя следующего соперника Ломаченко

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 22:17
У Ломаченко появился соперник для возвращения в бокс
Василий Ломаченко. Фото: кадр из видео

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко может провести бой уже в ноябре, и это станет его первым выступлением после возобновления карьеры. Соперником украинца может стать первый номер рейтинга WBO во втором полулегком весе Чарли Суарес.

Победа откроет украинцу путь к титульному поединку с Эмануэлем Наваррете, сообщил блогер Максим Диденко, передает портал Новини.LIVE.

Чарли Суарес
Чарли Суарес. Фото: кадр из видео

Новый поединок Ломаченко после возвращения

Предварительно украинский боксер уже согласовал поединок с Суаресом. Встречу планируют провести в ноябре.

Ожидается, что Ломаченко перейдет в более низкую весовую категорию, чтобы начать путь к новому чемпионскому бою. Именно во втором полулегком весе он показывал свои лучшие выступления.

По словам Диденко, план команды украинца заключается в том, чтобы победить официального претендента, самому стать обязательным претендентом и выйти на бой с чемпионом мира Наваррете, который в настоящее время владеет титулами WBO и IBF. Это кратчайший путь к абсолютному чемпионству.

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Последний раз украинец боксировал весной 2024 года, когда досрочно победил австралийца Джорджа Камбососа.

Суарес в 2025 году был близок к завоеванию титула WBO в поединке с Наваррете. Бой остановили из-за рассечения у чемпиона и сначала присудили ему победу по очкам. Однако после просмотра видеоповтора выяснилось, что разрез возник в результате удара претендента. Из-за этого результат встречи был аннулирован, а поединок официально признан несостоявшимся.

На данный момент у Суареса 19 побед, 11 из которых — нокаутом, и ни одного поражения.

Напомним, уже 13 августа для Ярославы Магучих и Ирины Геращенко состоится важный старт в прыжках в высоту.

Также известно, что Александр Усик приступил к подготовке к последнему бою в карьере.

Василий Ломаченко профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
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