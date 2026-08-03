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Головна Спорт Вінісіус шокував керівництво Реалу вимогами по зарплаті

Вінісіус шокував керівництво Реалу вимогами по зарплаті

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 23:37
Вінісіус Жуніор назвав умови для нового контракту з Реалом
Вінісіус Жуніор. Фото: Reuters Фотоколаж: Новини.LIVE

Вінгер мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор нарешті висловився про готовність підписати нову угоду з клубом. Однак його вимоги президенту клубу Флорентіно Пересу буде важко прийняти.

Бразилець хоче суттєво покращити фінансові умови, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на AS.

Винисиус Жуниор
Вінісіус Жуніор. Фото: Reuters

Вінісіус претендує на максимальний контракт

За інформацією джерела, Вінісіус прагне отримувати 20 млн євро за сезон після сплати податків. Окрім цього, футболіст хоче отримувати частину доходів від використання власного образу, а також спеціальний бонус за продовження контракту.

Чинна угода бразильського нападника з мадридським клубом розрахована до літа 2027 року. Сторони ще не досягли остаточної домовленості, однак "Реал" зацікавлений у збереженні одного зі своїх головних атакувальних гравців.

Водночас інтерес до Вінісіуса виявляє лондонський "Арсенал". Англійський клуб розглядав можливість боротьби за бразильця у випадку, якщо переговори між футболістом і мадридцями зайдуть у глухий кут. Бразилець також уже погодився на трансфер.

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Вінісіус виступає за "Реал" з літа 2018 року. За цей час він провів 375 матчів у всіх турнірах, забив 128 голів і віддав 100 результативних передач. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість 25-річного футболіста становить 140 млн євро.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що "Олімпіакос" ухвалив рішення про майбутнє Романа Яремчука.

Також Новини.LIVE писав, що Андрій Шевченко розповів про припинення спілкування з експартнерами по "Мілану".

Реал Мадрид Футбол трансфери Вінісіус Жуніор
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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