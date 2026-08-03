Вінісіус Жуніор назвав умови для нового контракту з Реалом

Вінісіус Жуніор. Фото: Reuters Фотоколаж: Новини.LIVE

Вінгер мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор нарешті висловився про готовність підписати нову угоду з клубом. Однак його вимоги президенту клубу Флорентіно Пересу буде важко прийняти.

Бразилець хоче суттєво покращити фінансові умови, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на AS.

Вінісіус Жуніор. Фото: Reuters

Вінісіус претендує на максимальний контракт

За інформацією джерела, Вінісіус прагне отримувати 20 млн євро за сезон після сплати податків. Окрім цього, футболіст хоче отримувати частину доходів від використання власного образу, а також спеціальний бонус за продовження контракту.

Чинна угода бразильського нападника з мадридським клубом розрахована до літа 2027 року. Сторони ще не досягли остаточної домовленості, однак "Реал" зацікавлений у збереженні одного зі своїх головних атакувальних гравців.

Водночас інтерес до Вінісіуса виявляє лондонський "Арсенал". Англійський клуб розглядав можливість боротьби за бразильця у випадку, якщо переговори між футболістом і мадридцями зайдуть у глухий кут. Бразилець також уже погодився на трансфер.

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Вінісіус виступає за "Реал" з літа 2018 року. За цей час він провів 375 матчів у всіх турнірах, забив 128 голів і віддав 100 результативних передач. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість 25-річного футболіста становить 140 млн євро.

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