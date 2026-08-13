Онофрійчук припустилася помилки, яка може позбавити її медалі на ЧС

Емоції Таїсії Онофрійчук. Фото: Getty Images

Українські гімнастки виступають на чемпіонаті світу-2026, який проходить у німецькому Франкфурті. Поліна Каріка та Таїсія Онофрійчук представили свої програми у кваліфікації індивідуального чемпіонату у вправах з обручем та м'ячем.

Обидві гімнастки припустилися помилок, які не дозволили їм потрапити до списку лідерів, повідомляють Новини.LIVE.

У перший змагальний день Таїсія Онофрійчук продемонструвала вправу з обручем, за яку отримала 28,660 бала. Відразу після цього українка виступила з м’ячем. Нерви позначилися на діях гімнастки, яка не зуміла впіймати снаряд. За грубу помилку судді знизили Таїсії оцінку до 25,800 балів. Гімнастка не змогла стримати сліз, оскільки розраховувала на зовсім інший результат.

Перспективи Онофрійчук

Обидві українські спортсменки не можуть зарахувати собі до активу виступи, продемонстровані в перший день турніру. Загалом Таїсія Онофрійчук набрала 54,250. Поліна Каріка отримала оцінки, які в сумі склали 54,250 балів.

Таїсія Онофрійчук під час виступу. Фото: Getty Images

За результатами кваліфікації з м’ячем лідерка збірної України втратила шанси на вихід у фінал турніру. За підсумками вправи з обручем українка зберігає шанси на продовження боротьби.

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У четвер, 13 серпня, Онофрійчук виступить з булавами та стрічкою. Для виходу у фінал багатоборства необхідно потрапити до списку 18 найкращих спортсменок турніру.

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