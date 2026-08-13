Онофрийчук допустила ошибку, которая может лишить ее медали на ЧМ

Эмоции Таисии Онофрийчук. Фото: Getty Images

Украинские гимнастки выступают на чемпионате мира-2026, который проходит в немецком Франкфурте. Полина Карика и Таисия Онофрийчук представили свои программы в квалификация индивидуального первенства в упражнениях с обручем и мячом.

Обе гимнастки допустили ошибки, которые не позволили им оказаться в списке лидеров, сообщают Новини.LIVE.

В первый соревновательный день Таисия Онофрийчук продемонстрировала упражнение с обручем, за которое получила 28,660 балла. Сразу после этого украинка выступила с мячом. Нервы сказались на действиях гимнастки, которая не сумела поймать снаряд. За грубую ошибку судьи снизили Таисии оценку до 25,800 баллов. Гимнастка не сумела сдержать слез, поскольку рассчитывала на совсем другой результат.

Перспективы Онофрийчук

Обе украинские спортсменки не могут занести себе в актив выступления, продемонстрированные в первый день турнира. В общей сложности Таисия Онофрийчук набрала 54,250. Полина Карика получила оценки, которые в сумме составили 54,250 балла.

Таисия Онофрийчук во время выступления. Фото: Getty Images

По результатам квалификации с мячом лидер сборной Украины потеряла шансы на выход в финал турнира. По итогам упражнения с обручем украинка сохраняет шансы на продолжение борьбы.

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В четверг, 13 августа, Онофрийчук выступит с булавами и лентой. Для выхода в финал многоборья необходимо квалифицироваться в списко лучших 18 спортсменок турнира.

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