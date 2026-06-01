Онофрийчук завоевала бронзу Евро-2026 и повторила достижение Ризатдиновой

Таисия Онофрийчук на подиуме. Фото: Reuters/Spasiyana Sergieva

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук стала бронзовым призером чемпионата Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне. В финале многоборья спортсменка набрала 117,150 балла и завершила соревнования на третьем месте. Год назад украинка выиграла золото в этой дисциплине, а теперь вновь поднялась на пьедестал континентального первенства.

Благодаря этому результату она вошла в число самых успешных представительниц Украины в истории турнира, сообщают Новини.LIVE.

До нынешнего сезона лишь Анне Ризатдиновой удавалось дважды подряд завоевывать медали чемпионатов Европы в многоборье. Тогда украинка становилась бронзовым призером в 2014 и 2016 годах. Для Таисии Онофрийчук награда в Варне стала уже седьмой на чемпионатах Европы с учетом отдельных видов программы. Кроме того, она выигрывает медали уже на третьем континентальном первенстве подряд.

Таисия Онофрийчук во время выступления. Фото: Reuters/Spasiyana Sergieva

Еще одна сильная заявка на лидерство

После успеха в многоборье украинская спортсменка выступила в финале упражнений с мячом. В этой дисциплине Таисия Онофрийчук получила 28,550 балла и заняла шестое место. До пьедестала добраться не удалось, однако выступление позволило ей завершить турнир в числе наиболее заметных гимнасток чемпионата.

Последние два сезона Онофрийчук стабильно подтверждает статус лидера сборной Украины. На чемпионате Европы-2025 она выиграла золото в многоборье, а теперь добавила к своей коллекции бронзовую награду.

