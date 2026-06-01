Онофрійчук завоювала бронзу Євро-2026 і повторила досягнення Різатдінової

Таїсія Онофрійчук на подіумі. Фото: Reuters/Spasiyana Sergieva

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з художньої гімнастики в болгарській Варні. У фіналі багатоборства спортсменка набрала 117,150 бала і завершила змагання на третьому місці. Рік тому українка виграла золото в цій дисципліні, а тепер знову піднялася на п'єдестал континентальної першості.

Завдяки цьому результату вона увійшла до числа найуспішніших представниць України в історії турніру, повідомляють Новини.LIVE.

До нинішнього сезону лише Анні Різатдіновій вдавалося двічі поспіль завойовувати медалі чемпіонатів Європи в багатоборстві. Тоді українка ставала бронзовою призеркою у 2014 і 2016 роках. Для Таїсії Онофрійчук нагорода у Варні стала вже сьомою на чемпіонатах Європи з урахуванням окремих видів програми. Крім того, вона виграє медалі вже на третій континентальній першості поспіль.

Таїсія Онофрійчук під час виступу. Фото: Reuters/Spasiyana Sergieva

Ще одна сильна заявка на лідерство

Після успіху в багатоборстві українська спортсменка виступила у фіналі вправ із м'ячем. У цій дисципліні Таїсія Онофрійчук отримала 28,550 бала та посіла шосте місце. До п'єдесталу дістатися не вдалося, проте виступ дав їй змогу завершити турнір серед найпомітніших гімнасток чемпіонату.

Останні два сезони Онофрійчук стабільно підтверджує статус лідера збірної України. На чемпіонаті Європи-2025 вона виграла золото в багатоборстві, а тепер додала до своєї колекції бронзову нагороду.

