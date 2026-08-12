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Головна Спорт Лунін став головним кандидатом на перехід до Ювентуса

Лунін став головним кандидатом на перехід до Ювентуса

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 17:24
Ювентус зробить Луніна пріоритетним кандидатом на посаду воротаря
Андрій Лунін перед матчем. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Воротар збірної України Андрій Лунін став пріоритетною трансферною ціллю відомого клубу. Ним цікавиться туринський "Ювентус". Перехід може відбутися до кінця серпня.

Раніше італійський клуб розглядав трансфер й іншого українського воротаря, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на AS.

Італійський "Ювентус" продовжує шукати нового воротаря, який зможе зайняти місце в основному складі в сезоні 2026/27. Туринці вже двічі зазнали фіаско. Спочатку вони не змогли підписати гравця збірної Японії Дзайона Судзукі, який перейшов із "Парми" до "ПСЖ". Трансфер Анатолія Трубіна теж опинився під питанням.

Андрей Лунин
Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Чому "Ювентус" обрав Луніна

Воротар "Бенфіки" був другим вибором "старої синьйори", однак і цей трансфер може не відбутися. Португальський клуб, який не розраховує на українця в новому сезоні, хоче отримати за нього 40 млн євро. "Ювентус" не готовий платити таку суму.

Перехід Андрія Луніна може виявитися щонайменше удвічі дешевшим. Сам українець теж зацікавлений у переїзді, оскільки більше не хоче сидіти на лаві запасних. Туринці надішлють "Реалу" офіційний запит щодо трансферу на початку наступного тижня.

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Реал Мадрид Ювентус Андрій Лунін
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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