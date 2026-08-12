Ювентус сделает Лунина приоритетной целью на роль голкипера

Андрей Лунин перед игрой. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин стал приоритетной трансферной целью известного клуба. Им интересуется туринский "Ювентус". Переход может состояться до конца августа.

Ранее итальянский клуб рассматривал трансфер и другого украинского вратаря, сообщают Новини.LIVE со ссылкой AS.

Итальянский "Ювентус" продолжает искать нового голкипера, который сможет занять место в основном составе в сезоне 2026/27. Туринцы уже дважды потерпели фиаско. Сначала они не смогли подписать игрока сборной Японии Дзиона Судзуки, который перешел из "Пармы" в "ПСЖ". Трансфер Анатолия Трубина тоже оказался под вопросом.

Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Почему "Ювентус" выбрал Лунина

Вратарь "Бенфики" был вторым выбором "старой синьоры", однако и этот трансфер может не состояться. Португальский клуб, который не рассчитывает на украинца в новом сезоне, хочет получить за него 40 млн евро. "Ювентус" не готов платить такую сумму.

Переход Андрея Лунин может оказаться как минимум вдвое дешевле. Сам украинец тоже заинтересован в переезде, поскольку больше не хочет сидеть на скамейке запасных. Туринцы направят "Реалу" официальный запрос по трансферу в начале следующей недели.

Читайте также:

Напомним, уже в четверг Ярослава Магучих и Ирина Геращенко примут участие в квалификации чемпионата Европы по легкой атлетике.

Тем временем Александр Усик начал подготовку к своему последнему бою и показал, как тренируется в спортивном зале.