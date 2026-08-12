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Главная Спорт Лунин стал основным кандидатом на трансфер в Ювентус

Лунин стал основным кандидатом на трансфер в Ювентус

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 17:24
Ювентус сделает Лунина приоритетной целью на роль голкипера
Андрей Лунин перед игрой. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин стал приоритетной трансферной целью известного клуба. Им интересуется туринский "Ювентус". Переход может состояться до конца августа. 

Ранее итальянский клуб рассматривал трансфер и другого украинского вратаря, сообщают Новини.LIVE со ссылкой AS

Итальянский "Ювентус" продолжает искать нового голкипера, который сможет занять место в основном составе в сезоне 2026/27. Туринцы уже дважды потерпели фиаско. Сначала они не смогли подписать игрока сборной Японии Дзиона Судзуки, который перешел из "Пармы" в "ПСЖ". Трансфер Анатолия Трубина тоже оказался под вопросом. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Почему "Ювентус" выбрал Лунина 

Вратарь "Бенфики" был вторым выбором "старой синьоры", однако и этот трансфер может не состояться. Португальский клуб, который не рассчитывает на украинца в новом сезоне, хочет получить за него 40 млн евро. "Ювентус" не готов платить такую сумму. 

Переход Андрея Лунин может оказаться как минимум вдвое дешевле. Сам украинец тоже заинтересован в переезде, поскольку больше не хочет сидеть на скамейке запасных. Туринцы направят "Реалу" официальный запрос по трансферу в начале следующей недели. 

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Напомним, уже в четверг Ярослава Магучих и Ирина Геращенко примут участие в квалификации чемпионата Европы по легкой атлетике. 

Тем временем Александр Усик начал подготовку к своему последнему бою и показал, как тренируется в спортивном зале. 

Реал Мадрид Ювентус Андрей Лунин
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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