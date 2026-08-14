Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ювентус отправил Реалу официальное предложение по Лунину

Ювентус отправил Реалу официальное предложение по Лунину

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 12:30
Реал отказался продавать Лунина Ювентуса: известна причина
Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин проведет сезон 2026/27 в Мадриде. Вратарем интересовался туринский "Ювентус". "Старая синьора" направила "бланкос" официальное предложение по трансферу игрока. 

В Мадриде отказали и ответили, что Лунин не продается, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Juve.FC

Руководство "Ювентуса" собиралось усилить состав вратарем "Реала" и сборной Украины Андреем Луниным. Туринцы направили в Мадрид официальное предложение по голкиперу. "Старая синьора" хотела взять футболиста в аренду сроком на сезон. Однако "Реал" ответил категорическим отказом. В испанском клубе считают кандидатуру Андрея Лунина оптимальным вариантом на роль дублера Тибо Куртуа. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин в "Реале". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Кого теперь может подписать "Ювентус" 

Это уже третье фиаско туринского клуба в попытках подписать нового голкипера. Сначала "старая синьора" пыталась пригласить Дзиона Судзуки, который перешел в "ПСЖ". Потом "Ювентус" интересовался Анатолием Трубиным, однако "Бенфика" запросила за него 40 млн евро. 

После отказа "Реала" туринцы переключили внимание на голкипера английского "Тоттенхэма" и сборной Италии Гульельмо Викарио. Он остался последним вратарем из списка потенциальных новичков команды. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE представили Ангелину Топич, главную соперницу Ярославы Магучих на чемпионате Европы по легкой атлетике. 

Также Новини.LIVE писали, что после вылета "Динамо" из еврокубков в киевской команде может появиться новый главный тренер, кандидаты на эту должность уже известны. 

футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Ювентус Андрей Лунин
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации