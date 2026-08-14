Реал отказался продавать Лунина Ювентуса: известна причина

Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин проведет сезон 2026/27 в Мадриде. Вратарем интересовался туринский "Ювентус". "Старая синьора" направила "бланкос" официальное предложение по трансферу игрока.

В Мадриде отказали и ответили, что Лунин не продается, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Juve.FC.

Руководство "Ювентуса" собиралось усилить состав вратарем "Реала" и сборной Украины Андреем Луниным. Туринцы направили в Мадрид официальное предложение по голкиперу. "Старая синьора" хотела взять футболиста в аренду сроком на сезон. Однако "Реал" ответил категорическим отказом. В испанском клубе считают кандидатуру Андрея Лунина оптимальным вариантом на роль дублера Тибо Куртуа.

Андрей Лунин в "Реале". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Кого теперь может подписать "Ювентус"

Это уже третье фиаско туринского клуба в попытках подписать нового голкипера. Сначала "старая синьора" пыталась пригласить Дзиона Судзуки, который перешел в "ПСЖ". Потом "Ювентус" интересовался Анатолием Трубиным, однако "Бенфика" запросила за него 40 млн евро.

После отказа "Реала" туринцы переключили внимание на голкипера английского "Тоттенхэма" и сборной Италии Гульельмо Викарио. Он остался последним вратарем из списка потенциальных новичков команды.

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