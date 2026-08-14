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Головна Спорт Леоненко розкритикував Костюка після поразки від Карабаху

Леоненко розкритикував Костюка після поразки від Карабаху

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 14:23
Леоненко розкритикував гру Бражко та Пономаренка
Володимир Бражко в атаці Динамо. Фото: пресслужба клубу

Колишній нападник "Динамо" Віктор Леоненко не побачив у грі команди проти "Карабаху" жодного позитивного моменту. Українська команда поступилася з рахунком 1:2 за сумою двох матчів. "Біло-сині" завершили єврокубковий сезон.

Леоненко вважає, що "Динамо" з такою грою не має чого робити в Лізі конференцій, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес".

Віктор Леоненко назвав закономірною поразку "Динамо" у другому кваліфікаційному матчі. На його думку, київська команда нічого не протиставила супернику, який зіграв трохи краще й зумів перемогти. При цьому жодна з команд, як заявив експерт, не заслуговує на місце в груповому етапі турніру.

Виталий Буяльский
Капітан "Динамо" Віталій Буяльський. Фото: пресслужба клубу

Костюк не зміг врятувати "Динамо"

Екснападник нагадав, що у киян був лише один момент, щоб забити гол. Якби Володимиру Бражко вдалося це зробити, гра розвивалася б за іншим сценарієм. Також Віктор Леоненко з іронією поцікавився, чи змінилася трансферна вартість Матвія Пономаренка після поразки "Динамо".

"Ну і питання до Костюка: у тебе п’ять замін, ти половину команди можеш поміняти! Початок сезону, яка там втома? Раніше ми одним складом весь сезон грали: на уколах, без уколів — яка різниця? Ти просто виходиш і пашеш усі матчі. А зараз йдуть назустріч, дають відпочивати, змінюють склади. Який там другий склад, якщо й перший, і другий — ніякі?" — запитав Леоненко.

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Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

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