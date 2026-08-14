Леоненко раскритиковал игру Бражко и Пономаренко

Владимир Бражко в атаке "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Бывший форвард "Динамо" Виктор Леоненко не увидел в игре команды против "Карабаха" ни одного позитивного момента. Украинская команда уступила со счетом 1:2 по сумме двух матчей. "Бело-синие" завершили еврокубковый сезон.

Леоненко считает, что "Динамо" с такой игрой нечего делать в Лиге Конференций, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Виктор Леоненко назвал закономерным поражение "Динамо" во втором квалификационном матче. По его мнению, киевская команда ничего не противопоставила сопернику, который сыграл немного лучше и сумел победить. При этом ни одно команда, как заявил эксперт, не заслуживает места в групповом этапе турнира.

Капитан "Динамо" Виталий Буяльский. Фото: пресс-служба клуба

Костюк не смог спасти "Динамо"

Экс-форвард напомнил о том, что у киевлян был только один момент, чтобы забить гол. В случае, если бы Владимиру Бражко удалось это сделать, игра пошла бы по другому сценарий. Также Виктор Леоненко с иронией поинтересовался, изменилась ли трансферная стоимость Матвея Пономаренко после поражения "Динамо".

"Ну и вопрос к Костюку: у тебя пять замен, ты пол команды можешь поменять! Начало сезона, какая усталость? Раньше мы одним составом весь сезон играли: на уколах, без уколов — какая разница? Ты просто выходишь и пашешь все игры. А сейчас идут навстречу, дают отдыхать, меняют составы. Какой там второй состав, если и первый, и второй — никакие?" — задал вопрос Леоненко.

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