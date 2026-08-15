Костюк полностью устраивает братьев Суркисов в Динамо — Яворский

Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк пока не рискует лишиться своей должности, несмотря на неудачные результаты команды. Украинский тренер Игорь Яворский убежден, что нынешний наставник полностью устраивает руководство клуба — президента Игоря Суркиса и его брата Григория.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

Костюка не собираются увольнять из "Динамо"

По словам Яворского, Костюк устраивает братьев Суркисов не из-за доверия к отдельным футболистам, а потому, что не требует дорогостоящих трансферов. Тренер делает ставку на собственных воспитанников, что позволяет руководству клуба обходиться без значительных затрат на усиление состава.

В то же время Яворский считает, что при таком подходе "Динамо" вряд ли сможет добиться весомых результатов.

Тренер не исключил, что ситуация может измениться уже в ближайшее время, если киевляне неудачно проведут предстоящие матчи Украинской Премьер-лиги против "Колоса" и "Буковины".

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При этом Яворский предположил, что до конца года Костюк всё же останется на своей должности, ведь смена тренера в августе вряд ли пойдёт на пользу команде. Среди потенциальных кандидатов он назвал Сергея Реброва, Юрия Максимова и Александра Заварова, но выразил сомнение, что кто-то из них сможет быстро изменить ситуацию.

Также Яворский раскритиковал нынешний состав "Динамо". По его мнению, заметно сдали свои позиции Владимир Бражко, Тарас Михавко и Николай Шапаренко, а молодые футболисты Богдан Редушко и Матвей Пономаренко пока не демонстрируют уровня, необходимого для борьбы за высокие результаты.

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