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Головна Спорт Голанд на мінімалках та лев УПЛ: нові кандидати у збірну України

Голанд на мінімалках та лев УПЛ: нові кандидати у збірну України

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 10:56
Степанов і Костенко почали сезон так, що можуть отримати шанс від Мальдери
Артем Степанов. Фото: "Утрехт"

Український нападник нідерландського "Утрехта" Артем Степанов та півзахисник львівських "Карпат" Ян Костенко стали одними з головних відкриттів старту нового сезону. Завдяки результативній грі обидва футболісти дедалі голосніше заявляють про себе та можуть отримати шанс у збірній України.

Про перспективних гравців повідомив портал Новини.LIVE.

Ян Костенко
Ян Костенко проти ЛНЗ. Фото: "Карпати" Львів

Голанд на мінімалках

Степанов у свої 19 років проводить перший повноцінний сезон у складі нідерландського "Утрехта", куди перебрався на правах оренди з леверкузенського "Баєра" наприкінці січня 2026 року. Минулого сезону українець забив п'ять голів і віддав одну результативну передачу у 15 матчах, а новий чемпіонат Нідерландів розпочав із забитого м'яча. Форвард відзначився у воротах АЗ у другому турі.

Артем Степанов
Артем Степанов в збірній України U-21. Фото: УАФ

Загалом за дорослі команди Степанов провів 29 матчів, у яких забив сім голів і зробив дві результативні передачі. Завдяки зросту 192 сантиметри, потужній грі у штрафному майданчику та високій результативності вболівальники вже охрестили українця новим Голандом.

За даними Transfermarkt, трансферна вартість Степанова вже зросла до 5 мільйонів євро. Серед недоліків форварда називають непростий характер, однак наразі він демонструє хорошу форму.

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Лідер "Карпат"

Не менш яскраво стартував і 23-річний Ян Костенко. На початку сезону півзахисник виходив на поле на позиції центрального нападника, оскільки головний тренер "Карпат" Фран Фернандес через трансфер залишився без основного форварда Бабукара Фаала.

Львівський клуб розпочав сезон із трьох розгромних перемог, а Костенко за цей час забив два голи та віддав три результативні передачі.

Ян Костенко
Ян Костенко. Фото: "Карпати" Львів

Півзахисник зі зростом 182 сантиметри є одним із ключових футболістів "Карпат". За дорослі команди він провів 118 матчів, у яких забив 21 гол і зробив 17 результативних передач. Улітку Костенко продовжив контракт із львівським клубом до 2029 року, підтвердивши свій статус одного з лідерів команди.

Костенко є вихованцем полтавської "Ворскли". Після цього він виступав у Першій лізі за "Полтаву", де привернув увагу селекціонерів "Карпат".

Якщо тренерський штаб збірної України робитиме ставку на футболістів, які перебувають у найкращій формі, а не лише на звичних виконавців, Степанов і Костенко можуть найближчим часом отримати шанс у національній команді.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про трансферні плани "Шахтаря", який встановив високу ціну на Марлона Гомеса та здивував нею потенційного покупця бразильця.

Також Новини.LIVE повідомляв про безпрецедентний випадок у російському футболі, де матч довелося перенести через оголошення повітряної тривоги.

Збірна України з футболу Артем Степанов Як Костенко
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар

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