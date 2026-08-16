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Главная Спорт Холанд на минималках и лев УПЛ: новые кандидаты в сборную Украины

Холанд на минималках и лев УПЛ: новые кандидаты в сборную Украины

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 10:56
Степанов и Костенко начали сезон так, что могут получить шанс от Мальдеры
Артем Степанов. Фото: "Утрехт"

Украинский нападающий нидерландского "Утрехта" Артем Степанов и полузащитник львовских "Карпат" Ян Костенко стали одними из главных открытий начала нового сезона. Благодаря результативной игре оба футболиста все громче заявляют о себе и могут получить шанс в сборной Украины.

О перспективных игроках сообщил портал Новини.LIVE.

Ян Костенко
Ян Костенко в матче против ЛНЗ. Фото: "Карпаты" Львов

Холанд на минималках

Степанов в свои 19 лет проводит первый полноценный сезон в составе нидерландского "Утрехта", куда перешел на правах аренды из леверкузенского "Байера" в конце января 2026 года. В прошлом сезоне украинец забил пять голов и отдал одну результативную передачу в 15 матчах, а новый чемпионат Нидерландов начал с забитого мяча. Нападающий отличился в воротах АЗ во втором туре.

Артем Степанов
Артем Степанов в сборной Украины U-21. Фото: УАФ

Всего за взрослые команды Степанов провел 29 матчей, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи. Благодаря росту 192 сантиметра, мощной игре в штрафной площадке и высокой результативности болельщики уже окрестили украинца новым Холандом.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Степанова уже выросла до 5 миллионов евро. Среди недостатков нападающего называют сложный характер, однако сейчас он демонстрирует хорошую форму.

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Лидер "Карпат"

Не менее ярко стартовал и 23-летний Ян Костенко. В начале сезона полузащитник выходил на поле на позиции центрального нападающего, поскольку главный тренер "Карпат" Фран Фернандес из-за трансфера остался без основного форварда Бабукара Фаала.

Львовский клуб начал сезон с трех разгромных побед, а Костенко за это время забил два гола и отдал три результативные передачи.

Ян Костенко
Ян Костенко. Фото: "Карпаты" Львов

Полузащитник ростом 182 сантиметра является одним из ключевых футболистов "Карпат". За взрослые команды он провел 118 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 17 результативных передач. Летом Костенко продлил контракт с львовским клубом до 2029 года, подтвердив свой статус одного из лидеров команды.

Костенко — воспитанник полтавской "Ворсклы". После этого он выступал в Первой лиге за "Полтаву", где привлек внимание селекционеров "Карпат".

Если тренерский штаб сборной Украины будет делать ставку на футболистов, находящихся в наилучшей форме, а не только на привычных исполнителей, Степанов и Костенко могут в ближайшее время получить шанс в национальной команде.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о трансферных планах "Шахтера", который установил высокую цену на Марлона Гомеса и удивил ею потенциального покупателя бразильца.

Также Новини.LIVE сообщал о беспрецедентном случае в российском футболе, когда матч пришлось перенести из-за объявления воздушной тревоги.

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Сборная Украины по футболу Артем Степанов Як Костенко
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар

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