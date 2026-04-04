Степанов забив ПСВ на 5-й хвилині матчу чемпіонату Нідерландів

Артем Степанов. Фото: "Утрехт"

Український форвард "Утрехта" Артем Степанов відкрив рахунок у матчі проти "ПСВ" у чемпіонаті Нідерландів. Нападник відзначився вже на 5-й хвилині матчу.

Про гол Степанова повідомив портал Новини.LIVE.

Степанов знову забив за "Утрехт"

Гол Степанова став для нього четвертим у поточному сезоні Ередивізі. Українець забиває в третьому матчі поспіль і продовжив результативну серію у складі нідерландського клубу.

На момент взяття воріт тривала лише п’ята хвилина матчу. При цьому "ПСВ" підходив до поєдинку як лідер турнірної таблиці чемпіонату Нідерландів.

Степанов після невдалого початку в "Утрехті" наразі проводить стабільний відрізок сезону, регулярно отримує ігровий час і результативно використовує свої моменти. У трьох останніх матчах він відзначився забитими м’ячами, що дозволило йому покращити статистику у дебютному сезоні Ередивізі.

