Головна Спорт Степанов забив швидкий гол у ворота ПСВ

Дата публікації: 4 квітня 2026 18:27
Степанов забив ПСВ на 5-й хвилині матчу чемпіонату Нідерландів
Артем Степанов. Фото: "Утрехт"

Український форвард "Утрехта" Артем Степанов відкрив рахунок у матчі проти "ПСВ" у чемпіонаті Нідерландів. Нападник відзначився вже на 5-й хвилині матчу.

Про гол Степанова повідомив портал Новини.LIVE.

Степанов знову забив за "Утрехт"

Гол Степанова став для нього четвертим у поточному сезоні Ередивізі. Українець забиває в третьому матчі поспіль і продовжив результативну серію у складі нідерландського клубу.

На момент взяття воріт тривала лише п’ята хвилина матчу. При цьому "ПСВ" підходив до поєдинку як лідер турнірної таблиці чемпіонату Нідерландів.

Степанов після невдалого початку в "Утрехті" наразі проводить стабільний відрізок сезону, регулярно отримує ігровий час і результативно використовує свої моменти. У трьох останніх матчах він відзначився забитими м’ячами, що дозволило йому покращити статистику у дебютному сезоні Ередивізі.

Як повідомив портал Новини.LIVE, зірковий аргентинець Ліонель Мессі може пропустити Мундіаль-2026, який пройде в Північній Америці.

Також портал Новини.LIVE показав публікацію, де Сергій Ребров отримав запрошення з клубів.

українські легіонери (футбол) Артем Степанов ФК Утрехт
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
