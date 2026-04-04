Видео

Главная Спорт Степанов забил быстрый гол в ворота ПСВ

Степанов забил быстрый гол в ворота ПСВ

Дата публикации 4 апреля 2026 18:27
Степанов забил ПСВ на 5-й минуте матча чемпионата Нидерландов
Артем Степанов. Фото: "Утрехт"

Украинский форвард "Утрехта" Артем Степанов открыл счет в матче против "ПСВ" в чемпионате Нидерландов. Нападающий отличился уже на 5-й минуте матча.

О голе Степанова сообщил портал Новини.LIVE.

Степанов снова забил за "Утрехт"

Гол Степанова стал для него четвертым в текущем сезоне Эредивизи. Украинец забивает в третьем матче подряд и продолжил результативную серию в составе нидерландского клуба.

На момент взятия ворот длилась лишь пятая минута матча. При этом "ПСВ" подходил к поединку как лидер турнирной таблицы чемпионата Нидерландов.

Степанов после неудачного начала в "Утрехте" сейчас проводит стабильный отрезок сезона, регулярно получает игровое время и результативно использует свои моменты. В трех последних матчах он отметился забитыми мячами, что позволило ему улучшить статистику в дебютном сезоне Эредивизи.

украинские легионеры (футбол) Артем Степанов ФК Утрехт
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
