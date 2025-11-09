Степанов рассказал, как реагирует на сравнение с Эрлингом Холанном

Артем Степанов. Фото: "Нюрнберг"

Украинского форварда немецкого "Нюрнберга" Артема Степанова по внешности часто сравнивают с нападающим "Манчестер Сити" Эрлингом Холанном. На юниорском уровне он также был очень забивным, как и норвежец.

В комментарии пресс-службе "Нюрнберга" Степанов рассказал о сравнении с Холанном.

Как Степанов реагирует на сравнение с Холанном

По словам Холанна, сначала он только смеялся над такими сравнениями, но со временем они начали его раздражать, поскольку постоянно повторялись.

На вопрос об источниках мотивации Степанов объяснил, что внимательно следит за работой Холанна — его тренировки, подготовку и трудолюбие.

"Когда я смотрю, например, на Холанна — как он работает, как тренируется, как готовится, это дает мне большую мотивацию. Я стараюсь делать так же и, надеюсь, когда-то тоже стану таким, как он", — сказал Артем.

Степанов присоединился к "Нюрнбергу" на правах аренды летом 2025-го и за 11 матчей уже успел забить два гола и сделать ассист. Права на игрока принадлежат "Байеру".

