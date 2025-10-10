Видео
Україна
Скандальный игрок впервые отметился голом за сборную Украины

Скандальный игрок впервые отметился голом за сборную Украины

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 20:30
Степанов забил первый гол за Украину U-21 в отборе Евро-2027
Артем Степанов. Фото: УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 сыграла в квалификации Евро-2027. Соперником подопечных Унаи Мельгосы стала Венгрия U-21.

В начале игры забил форвард "Нюрнберга" Артем Степанов, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Быстрый гол Степанова

В словенском Мурска-Соботе сине-желтые вышли вперед уже на 8-й минуте благодаря голу Артема Степанова.

Юный 18-летний форвард "Нюрнберга", который играет в аренде из "Байера", замкнул невероятный пас Лосенко из глубины поля точным ударом. В этом эпизоде он воспользовался ошибкой обороны венгров.

Для Степанова это был второй и первый в старте матч за молодежную сборную Украины U-21.

Ранее Степанов не хотел работать со штабом Дмитрия Михайленко, который тренирует команды U19 и U-20.

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик "подрабатывает" в новой профессии.

Легенда "Манчестер Юнайтед" определил специалиста, который может возглавить "красных дьяволов.

Украинский защитник Илья Забарный существенно прибавил в трансферной стоимости.

футбол Венгрия Унаи Мельгоса Сборная Украины U-21 Артем Степанов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
