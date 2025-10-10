Степанов забил первый гол за Украину U-21 в отборе Евро-2027

Скандальный игрок впервые отметился голом за сборную Украины
Молодежная сборная Украины U-21 сыграла в квалификации Евро-2027. Соперником подопечных Унаи Мельгосы стала Венгрия U-21.
В начале игры забил форвард "Нюрнберга" Артем Степанов, сообщил портал Новини.LIVE.
Быстрый гол Степанова
В словенском Мурска-Соботе сине-желтые вышли вперед уже на 8-й минуте благодаря голу Артема Степанова.
Юный 18-летний форвард "Нюрнберга", который играет в аренде из "Байера", замкнул невероятный пас Лосенко из глубины поля точным ударом. В этом эпизоде он воспользовался ошибкой обороны венгров.
Для Степанова это был второй и первый в старте матч за молодежную сборную Украины U-21.
Ранее Степанов не хотел работать со штабом Дмитрия Михайленко, который тренирует команды U19 и U-20.
