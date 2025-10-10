Степанов забив перший гол за Україну U-21 у відборі Євро-2027

Артем Степанов. Фото: УАФ

Молодіжна збірна України U-21 зіграла у кваліфікації Євро-2027. Суперником підопічних Унаї Мельгоси стала Угорщина U-21.

На початку гри забив форвард "Нюрнберга" Артем Степанов, повідомив портал Новини.LIVE.

Швидкий гол Степанова

В словенському Мурська-Соботі синьо-жовті вийшли вперед уже на 8-й хвилині завдяки голу Артема Степанова.

Юний 18-річний форвард "Нюрнберга", який грає в оренді з "Баєра", замкнув неймовірний пас Лосенка із глибини поля точним ударом. В цьому епізоді він скористався помилкою оборони угорців.

Для Степанова це був другий та перший у старті матч за молодіжну збірну України U-21.

Раніше Степанов не хотів працювати зі штабом Дмитра Михайленка, який тренує команди U19 та U-20.

