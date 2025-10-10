Степанов забив перший гол за Україну U-21 у відборі Євро-2027

Скандальний гравець вперше відзначився голом за збірну України
Молодіжна збірна України U-21 зіграла у кваліфікації Євро-2027. Суперником підопічних Унаї Мельгоси стала Угорщина U-21.
На початку гри забив форвард "Нюрнберга" Артем Степанов, повідомив портал Новини.LIVE.
Швидкий гол Степанова
В словенському Мурська-Соботі синьо-жовті вийшли вперед уже на 8-й хвилині завдяки голу Артема Степанова.
Юний 18-річний форвард "Нюрнберга", який грає в оренді з "Баєра", замкнув неймовірний пас Лосенка із глибини поля точним ударом. В цьому епізоді він скористався помилкою оборони угорців.
Для Степанова це був другий та перший у старті матч за молодіжну збірну України U-21.
Раніше Степанов не хотів працювати зі штабом Дмитра Михайленка, який тренує команди U19 та U-20.
