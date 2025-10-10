Відео
Головна Спорт Скандальний гравець вперше відзначився голом за збірну України

Скандальний гравець вперше відзначився голом за збірну України

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 20:30
Степанов забив перший гол за Україну U-21 у відборі Євро-2027
Артем Степанов. Фото: УАФ

Молодіжна збірна України U-21 зіграла у кваліфікації Євро-2027. Суперником підопічних Унаї Мельгоси стала Угорщина U-21.

На початку гри забив форвард "Нюрнберга" Артем Степанов, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Швидкий гол Степанова

В словенському Мурська-Соботі синьо-жовті вийшли вперед уже на 8-й хвилині завдяки голу Артема Степанова.

Юний 18-річний форвард "Нюрнберга", який грає в оренді з "Баєра", замкнув неймовірний пас Лосенка із глибини поля точним ударом. В цьому епізоді він скористався помилкою оборони угорців.

Для Степанова це був другий та перший у старті матч за молодіжну збірну України U-21.

Раніше Степанов не хотів працювати зі штабом Дмитра Михайленка, який тренує команди U19 та U-20.

Нагадаємо, український футболіст Михайло Мудрик "підробляє" в новій професії.

Легенда "Манчестер Юнайтед" визначив фахівця, який може очолити "червоних дияволів.

Український захисник Ілля Забарний суттєво додав у трансферній вартості. 

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
