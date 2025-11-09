Відео
Український нападник зізнався, що копіює Голанна

Дата публікації: 9 листопада 2025 00:28
Оновлено: 00:37
Степанов розповів, як реагує на порівняння з Ерлінгом Голанном
Артем Степанов. Фото: "Нюрнберг"

Українського форварда німецького "Нюрнберга" Артема Степанова за зовнішністю часто порівнюють з нападником "Ман Сіті" Ерлінгом Голанном. На юніорському рівні він також був дуже забивним як і норвежець.

В коментарі пресслужбі "Нюрнберга" Степанов розповів про порівняння з Голанном.

Як Степанов реагує на порівняння з Голанном

За словами Голанна, спочатку він лише сміявся з таких порівнянь, але з часом вони почали його дратувати, оскільки постійно повторювались.

На питання про джерела мотивації Степанов пояснив, що уважно стежить за роботою Голанна — його тренування, підготовку та працьовитість.

"Коли я дивлюся, наприклад, на Голанна — як він працює, як тренується, як готується, це дає мені велику мотивацію. Я намагаюся робити так само і, сподіваюся, колись теж стану таким, як він", — сказав Артем.

Степанов приєднався до "Нюрнберга" на правах оренди влітку 2025-го і за 11 матчів вже встиг забити два голи та зробити асист. Права на гравця належать "Баєру".

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко приблизився до рекордів легендарних футболістів.

Донька колишнього футболіста київського "Динамо" отримала популярність завдяки таланту в кіно.

Андрій Котевич
Автор:
Андрій Котевич
