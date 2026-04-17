Степанов залишиться в Утрехті, клуб повірив у форварда

Артем Степанов у молодіжній збірній України. Фото: instagram.com/fc_utrecht/

Український нападник Артем Степанов продовжить виступи за "Утрехт". Нідерландський клуб офіційно оголосив про продовження оренди гравця. Нова угода розрахована на сезон-2026/27.

Також передбачена опція викупу футболіста у леверкузенського "Баєра", повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу клубу з Нідерландів.

Молодий 18-річний форвард приєднався до "Утрехта" в січні 2026 року. Відтоді Артем Степанов провів 11 матчів у всіх турнірах. На його рахунку чотири забиті м'ячі та одна результативна передача. Гравець також виступає за молодіжну збірну України U-21, де вже провів сім ігор.

Результати за Степанова в "Утрехті"

Українець швидко адаптувався в новому чемпіонаті та зумів закріпитися у складі. Нещодавно Артем Степанов встановив клубний рекорд у чемпіонаті Нідерландів. Його результативність стала одним із чинників, що вплинули на рішення про продовження оренди.

Після 30 турів Ередивізі "Утрехт" посідає 7 місце в турнірній таблиці. Команда набрала 44 очки і продовжує боротьбу за місце в єврокубках.

Читайте також:

