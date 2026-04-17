Головна Спорт

Український форвард став лідером команди з Нідерландів

Дата публікації: 17 квітня 2026 12:23
Степанов залишиться в Утрехті, клуб повірив у форварда
Артем Степанов у молодіжній збірній України. Фото: instagram.com/fc_utrecht/

Український нападник Артем Степанов продовжить виступи за "Утрехт". Нідерландський клуб офіційно оголосив про продовження оренди гравця. Нова угода розрахована на сезон-2026/27.

Також передбачена опція викупу футболіста у леверкузенського "Баєра", повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу клубу з Нідерландів.

Молодий 18-річний форвард приєднався до "Утрехта" в січні 2026 року. Відтоді Артем Степанов провів 11 матчів у всіх турнірах. На його рахунку чотири забиті м'ячі та одна результативна передача. Гравець також виступає за молодіжну збірну України U-21, де вже провів сім ігор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результати за Степанова в "Утрехті"

Українець швидко адаптувався в новому чемпіонаті та зумів закріпитися у складі. Нещодавно Артем Степанов встановив клубний рекорд у чемпіонаті Нідерландів. Його результативність стала одним із чинників, що вплинули на рішення про продовження оренди.

Після 30 турів Ередивізі "Утрехт" посідає 7 місце в турнірній таблиці. Команда набрала 44 очки і продовжує боротьбу за місце в єврокубках.

Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
